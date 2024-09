Psiholozi imaju recept: Parovi koji praktikuju ovih sedam aktivnosti zajedno imaju najzdravije veze

Dobro integrisan i zdrav um vodi do zdrave veze. Bračna i porodična terapeutkinja Meri Kej Koharo otkriva da je ljudi često pitaju da li može da im pomogne da nauče kako da imaju zdravu vezu.

To ju je navelo da razmisli o tome šta zapravo znači imati zdravu vezu i koji bi bio pravi savet.

Dvojica njenih kolega iz oblasti Interpersonalne neurobiologije, Dejvid Rok i Danijel Sigel, razvili su model pod nazivom Platter (Plato) zdravog uma.

Parovi koji rade ovih sedam aktivnosti zajedno imaju najzdravije veze, prema psihologiji:

1. Vreme bez ekrana

Živimo u doba digitalne distrakcije. Da li vam se ikada desilo da gledate u telefon umesto u oči vašeg partnera dok vam govori? Fokusiranje omogućava paru da bude prisutan u trenutku, a to se prevodi u brigu i ljubav jedno prema drugom. Svi želimo da znamo da smo važni i da značimo. Fokusiranje jedno na drugo šalje tu poruku.

2. Vreme za igru

Igrate li se sa svojim partnerom? Ostavljanje obaveza po strani, isključivanje kompjutera i dozvoljavanje sebi da budemo spontani ili kreativni daleko doprinosi stvaranju zdravog balansa u životu. Igra nije samo za decu, NPR izveštava koliko je važno da i odrasli uživaju u igri. U vezi, igranje zajedno – bilo da je to društvena igra ili fudbal – stvara nove veze u mozgu i između partnera.

3. Vreme za povezivanje

Kada se povežemo, zaista povežemo jedno s drugim, pojačavamo uživanje u vezi. Biti fizički prisutan – bilo da razgovarate, kuvate ili slažete veš – aktivira i jača moždane veze vezane za odnose. To gradi osećaj sigurnosti jedno s drugim i omogućava nam da se opustimo i uživamo.

4. Fizičko vreme

Kada pokrećemo svoja tela, jačamo mozak, srce i sreću. Zato ustanite s kauča i prošetajte, plešite ili se bavite aerobikom u krevetu zajedno. Dnevna doza fizičke aktivnosti je recept za fizičko, mentalno, emotivno i relacijsko zdravlje.

5. Vreme za tišinu

Takođe, postoji velika korist od toga da odvojimo vreme da sednemo i tiho reflektujemo iznutra. Neki parovi sede u tišini zajedno u meditaciji, molitvi ili jednostavno u tišini. Fokusirajte se na osećaje, slike, emocije i misli. Možda ćete poželeti da podelite deo tog unutrašnjeg lutanja sa partnerom. Budite sigurni da slušate pažljivo, sa radoznalošću i bez osude. Ovo je suština emocionalne intimnosti.

6. Vreme za opuštanje

U redu je povremeno gledati bezvredne TV programe. Ponekad, našem mozgu jednostavno treba opuštanje. Kada smo nefokusirani, bez specifičnog cilja, podstičemo opuštanje. To je način na koji se punimo. Provoditi vreme ne radeći ništa je jedan od boljih načina da provedete vreme sa supružnikom.

7. Vreme za spavanje

Zdravi odrasli ljudi spavaju u proseku 6-8 sati noću, prema Harvardskoj medicinskoj školi. Da li ste ikada bili nervozni zbog ponašanja svog partnera, a pravi krivac je bio umor i nedostatak sna? Potrebno nam je spavanje da konsolidujemo naučeno i da se oporavimo od dnevnih iskustava. Maziti se zajedno tokom spavanja je jedna od najvećih radosti u životu.

Pretvorite svoju spavaću sobu u utočište za vezu: čistu, urednu, lepu. Instalirajte blagu rasvetu, muziku i mekane jastuke. Držite je bez distrakcija poput kompjutera, televizora i telefona. Praktikovanje ovih sedam alata ne samo da će dovesti do dobro integrisanog i zdravog uma, već i do jače, zdravije veze. Pokušajte da uključite sve ove aktivnosti u svoj svakodnevni život i počnite da primećujete da li vam je isporučena zdrava veza koju ste naručili, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić