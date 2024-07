Testira se lek koji bi mogao bi da učini žene plodnim dodatnih 5 godina: Čuva jajnike i odlaže menopauzu

Istraživači sa Univerziteta Kolumbija testirali su u studiji da li imunosupresivni lek može pomoći u usporavanju starenja jajnika, kako bi se odlažila menopauza i produžila plodnost. Ova pilula mogla bi da učini žene plodnim dodatnih pet godina i pomogne im da žive duže, kažu naučnici.

Istraživači su takođe pokušali da izmere da li lek može smanjiti rizik od bolesti povezanih sa starenjem.

U istraživanju, poznatom kao studija Validating Benefits of Rapamicin for Reproductive Aging Treatment (Vibrant), učestvovale su 34 žene starosti do 35 godina.

Iousin Suh, profesor reproduktivnih nauka, genetike i razvoja na Univerzitetu Kolumbija koji je vodio studiju, rekao je da lek koji su ispitivali može usporiti starenje jajnika za 20 posto bez izazivanja neželjenih efekata.

Učesnice studije prijavile bolje pamćenje i viši nivo energije

Lek može izazvati do 44 neželjena dejstva, od blage mučnine i glavobolje do visokog krvnog pritiska i infekcija.

Ali, učesnici studije su izjavili da imaju bolje pamćenje i nivo energije i takođe su rekli da se kvalitet njihove kože i kose poboljšao, prenosi Gardian.

- To znači da oni sa problemima plodnosti vezanim za starenje sada imaju nadu, a ranije nisu. Ovi rani rezultati znače da sada imamo jasnu priliku za naš krajnji cilj: korišćenje ovog leka da produžimo životni vek jajnika i na taj način odložimo menopauzu, a istovremeno produžimo životni vek žene i poboljšamo njeno zdravlje i kvalitet života - rekao je profesor Suh.

Prethodne studije su sugerisale da bi ovaj imunosupresiv – koji se obično koristi za sprečavanje odbacivanja transplantiranih organa – mogao da produži životni vek ljudi za devet do 14 procenata, jačajući imuni sistem i organe koji se pogoršavaju u starosti.

Učesnici su dobijali 5 mg ovog imunosupresiva nedeljno tokom tri meseca, što je mnogo manja doza nego ona koja se godinama može prepisivati pacijentima sa transplantacijom, tj. oko 13 mg dnevno.

Jajnici uz ovaj lek otpuštanju manje jajašaca mesečno

Dok su prethodna istraživanja bila usmerena na simptome menopauze, ovo je prvo koje je pokušalo da se pozabavi starenjem jajnika, što je prema prof. Suhu "osnovni pokretač starenja kod žena".

Stručnjaci kažu da bi žene bi mogle da počnu sa uzimanjem ovog leka u 30-im godinama, kada funkcija jajnika počinje da opada, ali još nemaju simptome, kako bi usporile proces starenja.

- Naša vizija je da žene od 30 godina i starije mogu jednostavno da posete svog porodičnog lekara ako žele da imaju više slobode oko toga kada žele da imaju bebu - rekla je prof. Suhu.

Prema istraživačima, jajnici imaju tendenciju da otpuštaju oko 50 jajnih ćelija mesečno. Ali žene koje su uzimale malu dozu ovog leka nedeljno oslobađale su samo 15 jajašca mesečno, što ukazuje da bi lek mogao da smanji starenje jajnika.

Smanjenje starenja jajnika za 20 odsto

Profesor Suh i njen ko-voditelj Zev Vilijams, šef odeljenja za reproduktivnu endokrinologiju i neplodnost u Medicinskom centru Irving Univerziteta Kolumbija, rekli su da to predstavlja smanjenje starenja jajnika za 20 odsto.

Ali još uvek nije poznato da li je veća verovatnoća da će jajne ćelije koje proizvode dugovečni jajnici imati genetske abnormalnosti.

Devojčice se rađaju sa fiksnim brojem jajnih ćelija u jajnicima. Tokom adolescencije, imaće oko 400.000, ali se ovaj broj smanjuje na oko 25.000 do 37. godine, kaže Britansko društvo za plodnost. Više jajnih ćelija znači da ćete imati veće šanse da zatrudnite.

Sve žene uključene u studiju takođe su nastavile da imaju normalnu menstruaciju.

- Deluje da smo pogodili savršenu dozu, jer ako bismo davali previše, menstruacija bi postala neredovna ili bi prestala - rekao je dr Vilijams.

Autor: Dubravka Bošković