Savladajte stres: Sedam efikasnih načina da smanjite anksioznost na aerodromu

Dobijanje anksioznog napada tokom letenja u avionu nije retkost. Na kraju krajeva, mnogi ljudi imaju strah od letenja. Ali šta je s anksioznošću koja se javlja čak i pre nego što kročite u avion?

Prema rečima terapeuta i lajf kouča Danijela Rinaldija, ovo nije neobično ili nenormalno s obzirom na brojna loša iskustva s aerodroma: "Aerodromi mogu biti veliki i složeni prostori, a to može biti veoma zastrašujuće za neke ljude, posebno za pojedince koji nisu česti putnici“, kaže on. "U kombinaciji sa vremenskim ograničenjima i pritiskom na putovanju (od svih oko vas i od vaših saputnika), neko na aerodromu može imati veliku anksioznost samo zbog navigacije prostorom, dolaska tamo gde treba da ode, pretrpanog okruženja i samog dolaska do vašeg aviona."

Iako ne možete promeniti način na koji putovanje funkcioniše, postoje načini za borbu protiv anksioznosti na aerodromu.

1. Priznajte sebi kako se osećate

Ponekad postajemo uznemireni bez zaista valjanog razloga. Međutim, kada su u pitanju aerodromi, postoje beskrajne stvari koje čak i najmirniju osobu mogu učiniti pod stresom. "Najveća anksioznost o kojoj čujem u svojoj praksi je strah od propuštanja leta. Ovo može da počne danima ili nedeljama pre nego što budemo na aerodromu, ali kada nagomilamo nepoznate stvari koje se pojave kada stignemo na aerodrom, uticaj može biti još intenzivniji“, kaže Kristina Granahan, terapeut.

Ona kaže da strah od propuštanja leta, povezan s drugim strahovima, uključujući terorizam, strance, ostavljanje torbe za sobom i pod nadzorom organa za sprovođenje zakona, aktivira naše emocije. Zato shvatite da niste usamljen slučaj i idite na aerodrom s pripremljenim planom.

2. Dajte sebi dodatno vreme

Ono što se dešava na aerodromu je u velikoj meri van naše kontrole. Mnogo toga može da se desi, od dugih redova do tehničkih grešaka. Dodatno vreme za rešavanje ovih situacija može biti od velike pomoći. "Biti dobro pripremljen može pomoći u smanjenju anksioznosti“, kaže Rinaldi. "Na primer, uverite se da imate sve neophodne putne isprave, spakujte kofere ranije i još jednom proverite detalje o letu. Obavezno dođite ranije i dajte sebi dovoljno vremena na aerodromu kako biste izbegli žurbu i osećaj preopterećenosti.”

Ako se vozite do aerodroma, proverite saobraćaj ranije i uverite se da nema planirane izgradnje ili događaja poput parade na vašoj ruti.

Ako koristite taksi ili uslugu vožnje, obavezno ih zakažite unapred. Na taj način nećete ostati na cedilu ako vozač nije dostupan.

3. Pripremite svoj prtljag

Dok neke nove vrste prtljaga imaju ugrađene vage, oza merenje može da posluži i obična vaga za težinu. Uverite se da je vaš prtljag ispod ograničenja avio-kompanije, što je jedan od načina da sprečite neprijatne situacije pri prijavi.

4. Obucite se prikladno

Granahan kaže da tudobna odeća može učiniti da se osećamo kao da držimo stvari više pod kontrolom. "Nosite udobnu odeću i obuću da se ne biste vrpoljili ili znojili“

Nikada ne škodi nošenje slojeva odeće koju možete lako da obučete i skinete jer ne postoji način da se zna da li će na aerodromu ili u avionu biti toplo ili hladno.

5. Probajte duboko disanje

Rinaldi savetuje duboko disanje kao tehniku smirenja. "Dok čekate u redu ili sedite na gejtu, polako, duboko udahnite kroz nos i polako izdahnite kroz usta. Ovo može pomoći u smirivanju vašeg nervnog sistema i smanjenju anksioznosti."

6. Distrakcija

Zaokupljanje uma je ključno za očuvanje smirenosti. Pronađite potkast ili audio-knjigu u koju možete da se uživite, bilo da je u pitanju nešto što će vas zaneti, poput zamršene mreže zločina, ili intervjua sa nekim koga smatrate zanimljivim. Ili pak slušajte svoju omiljenu muziku.

7. Razgovarajte o tome

Ako putujete sa saputnikom, Rinaldi predlaže da razgovarate o svojim anksioznostima i brigama s njima kako bi vam mogli pružiti emocionalnu podršku. "Jednostavno imati nekoga sa kim ćete razgovarati i podeliti svoja iskustva može biti utešno.”

Uz ove savete, možete smanjiti anksioznost i učiniti putovanje prijatnijim iskustvom. Budite pripremljeni, dajte sebi dovoljno vremena i ne zaboravite da dišete duboko. Na kraju, putovanje bi trebalo da bude uzbudljivo, a ne stresno.

Autor: Jovana Nerić