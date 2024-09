Savršena haljina na fatalnoj lepotici koja je idealna iz svakog ugla (FOTO)

Irina Šajk je uživala u trenucima sa ćerkom, a društvo im je pravio i njihov pas.

Manekenka Irina Šajk, zanosna Ruskinja specifične lepote i izvajanog tela, koja gotovo u svim izdanjima izgleda prefektno, često nam dokazuje koliko je brižna majka i koliko je posvećena svojoj ćerki Lei, koju je dobila u braku sa holivudskom zvezdom Bredlijem Kuperom.

Irinu su paparaci uhvatili dok je sa preslatkom naslednicom i svojim psom šetala ulicama Njujorka, a za ovu priliku bila je besprekorno odevena. Nosila je dugu, jednostavnu crnu haljinu neobičnog kroja s upečatljivim bretelama i detaljem koji je čini veoma ženstvenom, a uparila ju je sa patikama za trčanje.

Imala je i crne naočare za sunce, kao i minđuše koje su joj savršeno pristajale uz ležernu frizuru, a da prati modne trendove pokazala je i izborom torbe.

