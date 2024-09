Rešite ih se što pre: Tri loše navike koje vas vuku u tugu i nesreću

Svi se ponekad osećamo tužno i nezadovoljno, ali je važno raditi na sebi kako to ne bi postala navika.

Ako izuzmemo loše okolnosti i situacije na koje nemamo uticaj, ostaje nam samo da se okrenemo sebi i otkrijemo uzrok našeg nezadovoljstva.

Mnogi psiholozi veruju da se ključ uspeha krije u promeni tri loše navike koje utiču na našu sreću.

A ovo su te tri pogubne navike koje nas sve dublje uvlače u nesreću:

Žaljenje

Stalno žaljenje je neprijatelj sreće. Iako možemo osećati olakšanje kada „izbacimo sve iz sebe“, to zadovoljstvo je samo privremeno i ubrzo ga zamenjuje očaj.

Nije loše izraziti nezadovoljstvo ako to vodi ka pozitivnoj promeni, ali stalno žaljenje bez pokušaja da se nešto promeni vodi do još veće frustracije i, na kraju, do apatije.

Zapostavljanje sebe

Male su šanse da ćete biti srećni ako ne vodite računa o sebi. Kako ćete uživati u životu ako niste dovoljno naspavani, niste zadovoljni svojom težinom i nemate energiju da završite započete stvari?

Pre nego što imate priliku da budete srećni, morate malo zasukati rukave, poraditi na sebi i ne dozvoliti letargiji i besciljnosti da vas savladaju.

Odlaganje

Odlaganje obaveza loše utiče na vaše blagostanje. Ono je pre svega izvor stresa, jer kada ne radimo ono što bi trebalo, ne možemo se ni opustiti ni uživati. Bežeći od odgovornosti, postajemo psihički slabiji i manje spremni da se suočimo sa budućim izazovima, piše 24sata.hr.



Autor: Jovana Nerić