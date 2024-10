Ostajala je na podijumu za igru do jutra! Fotografije iz mladosti govore sve - kraljica Kamila je pre Čarlsa OBOŽAVALA ŽURKE, a evo kako se oblačila

Njena prva ljubav opisao je stranu kraljice za koju nismo znali Kamila

Kraljica Kamila danas je jedna od najpoznatijih ličnosti iz kraljevskih piorodica širom sveta. Međutim, iako je sada vidimo u osmoj deceniji njenog života, za ženu koja je zavela sadašnjeg kralja Engleske govorili su da je bila "veoma posebna dama".



Naime, ponovo su "obrnule krug" njene fotografije iz mladosti, a mnogi se prisećaju i šta su govorili za nju, kada je bila mlada.

Prema Kevinu Burku, Kamilin prvi dečko i prva ljubav, Kamila je imala mnogo obožavalaca.

Camilla has NEVER tried to be Diana. She knew she couldnt compete with Young & beautiful D. But one thing she had all along that Diana never had, was the Confidence of owning Charles' heart. She is herself and thats why people like her. Its been over 25 years, stop the nonsense. pic.twitter.com/vaiTlJOsCU