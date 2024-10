Kraljica Kamila je bila zavodnica pre nego joj je u ruke pao kralj Čarls: Britanski dvor drhti nakon ovih saznanja, otkrivena tajna iz prošlosti

Kamila je dugo imala lošu reputaciju i čak nije smela mesecima da izađe iz kuće posle smrti Ledi Di

Kraljica Kamila, supruga britanskog kralja Čarlsa III, već godinama uživa veliki ugled i spada u jedne od omiljenih članova britanske kraljevske porodice, ali znamo da nije uvek bilo tako.

Budući da je Čarls s njom varao Dajanu, obožavanu i nikad prežaljenu princezu, Kamila je dugo imala lošu reputaciju i čak nije smela mesecima da izađe iz kuće posle njene smrti.

Iako je uvek u drugom planu kada se upoređuje sa omiljenom Ledi Di, Kamila je u mladosti važila za pravu zavodnicu, pa niko nije bio iznenađen kada su se pojavile glasine da je Čarls, tada još princ, u vezi s mladom devojkom koja se kretala u najvišim društvenim krugovima.

Imala je nekoliko ljubavi koje su obeležile kraj šezdesetih i početak sedamdesetih, a sa samo 17 godina je bila glavna zvezda svake zabave na kojoj bi se pojavila.

The future Queen Camilla née Shand next to Rupert Hambro, banking heir to a fortune. 1965. Debutante after-party.



Just goes to show: every woman was hot at least once in her life. pic.twitter.com/eweIvaKzUZ