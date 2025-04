Nisam posrnula i odala se porocima: Sandra progovorila o teškom odrastanju , Stefanović istakao da njegova majka nema pravo na mišljenje pored oca: ON SE PITA ZA SVE! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

Naredna koja je odgovarala na pitanja iz svoje prošlosti bila je Sandra Obradović, koja je priznala koje tri stvari joj je bilo najteže da oprosti.

- Prve stvari se tiču mog detinjstva, nije mi bilo lako sve to da prebrodim. Moji roditelji su se rastavili, to je mene jako povredilo, ali sam se ja usmerila ka sportu. Nisam posrcnula i odala se porocima - kazala je Sandra.

- Ja samo praštam onima koje volim. Tati sam jedva oprostio jer me je za*ebao. On je meni rekao da će mi kupiti motor, a ja sam na kraju video da mi je kupio kineski. Nismo pričali jedno deset dana. Nisam imao neke teške stvari za oprostiti - kazao je Bebica.

- Darko, ja sam mnoge stvari praštala. Teško sam praštala stvari koje su se dešavale, nije mi bilo lako. Ja najbolje znam da je prva stvar ona koja se tiče Bebicine bivše devojke. Isto tako, jako mi je teško palo jer je Terza pričao da smo bili intimni - kazala je Teodora.

- Ja oprostim skoro svima. Ego mi je na početku jak, ali umem da spustim loptu. Što se mene tiče, ja znam da ne treba hraniti bes. Žao mi je jer sam ja vređala Enu, to je loše što sam uradila. Nije lepo što sam njeno dete dirala. Druga je situacija iz detinjstva kada mi je lopov ukrao bicikl, a što se tiče odnosa sa Markom, njemu nemam šta da opraštam - kazala je Sanja.

- Prva stvar je ona koju sam ispričao u vezi svoje porodice, jer mi sada ovi učesnici, koji su da ne kažem kakvi izvrću. Neko mi je takođe stavio mrtvog miša iza kreveta, samo da bi mi napakostio. Kad budem video ko je to uradio, imaće ozbiljan problem sa mnom. Isto tako, jako me boli što svi komentarišu moje porodične stvari jer sam ja neko ko je samo bio iskren. Majku nikada nisam spomenuo u lošem kontekstu, ali sam rekao da je moj otac neko kod koga nikada kompromis nije važio. On je čovek koji ne zna za kompromis - rekao je Marko Stefanović.

- Prva stvar su pare, koje ja zbog jedne osobe iz prošlosti moram da vraćam i dan danas. Druga stvar je situacija kada su moju blisku lečili lekovima za prehladu, imali su pogrešnu procenu. Moj otac, koji je medicinski radnik je rekao da je to sigurno gore nego to. Nakon toga, otišli smo dom zdravlja, toj mojoj osobi su se oduzimale ruke i noge, a ja sam tad morao da napravim frku, kako bi otišao u urgentni. Ispostavio se da je ta moja osoba dobila malariju, bio je u teškom stanju i doktor je rekao da smo samo malo više zakasnili, meni draga osoba je umalo izgubila život - kazao je Gruja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.