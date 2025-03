AKO SE TO RAČUNA, ONDA GA JESAM PREVARILA: Aleksandra priznala da nije bila verna Ivanu, on promenio sve boje, pa istakao da više neže tolerisati IZGOVORE! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

Učesnici Elite danas diskutuju na temu debate koja se tiče toga da li je samo fizička prevara - prevara. Prvi je svoj stav na ovu temu iskazao Stefan Karić.

- Svaki vid flerta je prevara, to je moje mišljenje - kazao je Karić.

- Da li ti se to nekad desilo? - upitao je Đedović.

- Jeste, da. Sto puta - istakao je Karić.

- Šta misliš, da li je po tom tvom mišljenu onda uveliko bilo ovde ljudi koji su varali svoje partnere? - upitao je Đedović.

- Na, naravno. Imamo primera čak i previše. Teodora je prevarila svog dečka flertovanjem sa drugim muškarcima. Imamo i fizičke prevare, mislim na Mimas. Raznih vrsta prevarya ima - kazao je Karić.

- Da li misliš da je Aleksandra prevarila Ivana time što je tebe sanjala? - upitao je Đedović.

- Ne, snovi nemaju veze sa stvarnim dešavanjima - rekao je Karić.

- Ja sam pogrtešila jedino što sam rekla kod Drveta da sam zaljubljena u Karića. Ako gledamo da je to prevara, onda ga jesam prevarila - kazala je Aleksandra.

- Nikada nisam prevario devojku fizički, to je činjenica. Moram da kažem da sma neko ko ima svoje principe i držaće do toga. Tolerisati više nikada neću izgovore nikakve. Mnogi ovde imaju neko svoje viđenje prevare, ali ja kada sam nekom posvećen, onda sam posvećen do kraja. Nema istine u tome da ja gledam Jelenu i da se bavim njenom pojavom, s tim sam raskristio u potpunosti. Kad se zaljubim u neku ženu, onda se odmah i prepustim samo toj ženi - kazao je Ivan.

- On ovde tvrdi kako ne radi ništa pogrešno, a ne vidi da meni neke stvari koje on radi smetaju. Glupost je da ovako sada govori - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.