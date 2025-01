Stavili sve karte na sto!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom o razlozima za njihov potencijalni raskid koji je on najavio.

- Previše je negativna, ja ne mogu više da crpim da je činim srećnom. Biću sebičan, mnogo si mi negativna - govorio je Gastoz.

- Okej, da li hoćeš da raskinemo? Pričaj kao muškarac sa mnom, reci da li želiš da raskineš sa mnom - rekla je Anđeča.

- Ja da pričam kao muškarac ti bi mnogo manje pričala. Odrasti - odbrusio je Gastoz.

- Pre 5 dana smo pričali sa mojim tatom. Nešto loše nije postojalo jer bi meni moj otac prvi skrenuo pažnju - pričala je Anđela.

- Baš zbog toga neću da dozvolim neke stvari da se desi i meni i njoj. Mi smo u rijalitiju i na ovu temu smo pričali. Riba me 45 puta zaustavlja i to kad hoću da kažem nešto na šta bi se ti zaustavila i ne bi rekla više ništa. Sinoć smo pričali na tu temu i sad moramo da ponovo da pričamo, a da ona ne zaboravi da smo mi okej i da samo treba da ispričamo da čuju svi. Pre pet minuta je sve bilo okej, nemoj da praviš da ne bude okej i da me ispituješ da li ćemo sad da raskinemo - pričao je Gastoz.

- Sad je kroz tvoju priču delovalo kao ti hoćeš da raskineš, a ne kao da ste ovo već rešili - dodao je Milan Milošević.

- Ja se sad ne bih razdrao i ništa ne bi bilo da je ona saslušala mirnim tonom. Ona je sad to pokupila i draće se na mene i to sad ide u krug. Anđela, ajde da gledamo da nam je ovakav period i ja sam negativan i ne znam odakle da crpim energiju da te činim srećnom - nastavio je on.

- Ja sam rekla na početku da smo o ovome pričali i da ponavljam zbog ukućana. Kako smo razgovarali krenuo si da pričaš kao da ćemo da raskinemo jer si sad tako zvučao, a ne na osnovu onoga u krevetu. Mislila sam da si se sad prešaltao jer mi je delovalo kao da menjaš svoju odluku. Ja sam njega prekinula dva puta na istu rečenicu i ja sam ga prekinula treći put - govorila je Anđela.

- Ti si delovao kao da ti razum kaže da treba da prekineš - rekao je Milan Milošević.

- Ne želim da raskinemo, imamo toliko lepih stvari, ali bih voleo češće da ti vidim zube, a ne obrve. Moramo da se dopunjavamo, jer niko neće da nam pomogne. Nemam odakle da crpim snagu jer me napumpaš time kad nećeš da me slušam - govorio je Gastoz.

- Ovo je sad Nenad, a hvala što si sad Nenad, a malopre si bio Gastoz. Ovo je bilo iskreno, a pre su bile dramske sekcije. Ovo je sad najiskrenije. Uvek budi Nenad kao što si u krevetu, a ne Gastoz koji me dovede do ludila - dodala je Anđela.

- Anđela, moram da te uplašim jer ako nastavimo ovako mi smo naj*bali - rekao je on.

- Da li stvarno misliš da je naša veza 50% negativa? - pitala je Anđela.

- U zadnje vreme da. Je l' ovo trenutak da iznosim sitnice iz naše veze, pa da komentariše 50 ljudi? Treba sad da budem pametniji i da ti kažem šta je problem i svi da čuju. Kako ja sad da kažem ljudima da sam juče hteo da te ubijem jer nisi htela da stavim ćebe, nego si tražila jorgan? To su sitnice momak i devojka - pričao je Gastoz.

- Ali je tebe to iznerviralo, ko onda proizvodi negativu? - pitala je ona.

- Ja koji sam znao da će jorgan da bude mali. Sad će da me ubedi da sam lud. Lakše mi je da trpim u sebi i da se podelimo kad vidim da ne idemo. Anđela, uvek će mi biti lakše da se razdvojim od tebe ako će to da mi donese spokoj u duši. Da li sam bio jasan kad sam rekao da ne želim da raskinem? Kad osetim da više ne mogu da okrećem motore ja ću to da ti kažem i to je normalno - rekao je Gastoz.

- Sve sam čula, samo nema potrebe da potenciraš. Ovako je trenutno i kako bude biće - dodala je Anđela.

- Da li vidiš izlaz iz problema? - pitao je Milan Milošević.

- Za sad ne. Doći će rešenje da nastavimo ili ne, sredine nema jer je sredina pakao, a ja pakao ne želim. Dovoljno je doživela pakla, a na mene su ljudi navikli da pravim sr*nja, imam burazera i psa i ovde mogu go da šetam. Ne želim njoj ništa loše ovde da se desi - pričao je Nenad.

- Kad sam se dala u ovo najveći poraz bi mi bio da se povučem jer si mi dao snagu. Nisam zadovoljna zbog ovoga što čujem. Više si se trošio dok nismo bili zajedno. Ja ću da uradim sve što je u mojoj moći dok sam normalna i razumna. Ne smatram da je je ovih tri i po meseca prelepe veze da se sad ovako svađamo, iako je tebi 50% negative - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić