Žestoko suočavanje: Sofija sasula Kariću sve u lice, on priznao da li je sa njene strane osetio TAJNE SIGNALE! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

U toku je podela budžeta Sofije Janićijević. Stefanu Kariću dala je mali budžet.

- Mi nemamo odnosk, ni komunikaciju. Nikad ti nisam davala znakove da mi se dopadaš, prilazila ti, muvala te i volela bih da to kažeš. Navodila sam te na anketama, a Terza to zna, samo u situaciji u kojoj se nalazio nisam mogla da ga navodim. Pričali smo da sam htela na svim anketama da ga navedem, ali nisam mogla jer sam čekala da vidim šta će da se dešava, a on mi se dopao od prvog trenutka. Da li sam ti dala znak da želim sa tobom nešto? - govorila je Sofija.

- Drago mi je da si i sebe demantovala, rekla si da nema ko ti nije dao pažnju. Nikad ti nisam prišao i dao povodom da pomisliš da nešto može, kao ni ti meni. Rekao sam da si hejt od mene doživela jer si bila neiskrena, da si bila iskrena više bi se usmerilo ka Terzi - dodao je Stefan.

Autor: A. Nikolić