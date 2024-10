Kako da uklonite buđ iz vaše prostorije?

Pojava buđi može da predstavlja veliki problem u prostorijama gde živimo, radimo, odmaramo.

· Buđ može da izazove alergijske reakcije, respiratorne probleme i iritaciju kože i očiju.

· Specijalni proizvodi za čišćenje i zaštitu omogućavaju efikasnu sanaciju buđi, algi i gljivica i sprečavaju njihovo ponovno pojavljivanje.

· Prisustvo vlage i nedostatak ventilacije su ključni faktori za pojavu buđi.

Buđ je mikroorganizam koji se najčešće razvija u vlažnim i neprovetrenim prostorijama kao što su kupatila, kuhinje i podrumi, na zidovima, plafonima a posebno u uglovima i mestima gde se kondenzuje vlaga. Zbog toga je veoma važno voditi računa o kontroli vlage i obezbediti dobro provetravanje prostorija.

Može da izazove alergijske reakcije kod osetljivih osoba, iritaciju disajnih organa, kože i očiju, a u nekim slučajevima čak i ozbiljnije zdravstvene probleme kao što je astma.

Buđ često nastaje na mestu hladnih mostova, na kojima postoji veliki temperaturni kontrast između unutrašnjeg, grejanog dela objekta, i spoljašnjosti, gde su temperature znatno niže – objašnjava nam Milan Prunić, tehničko-prodajni predstavnik iz kompanije Mapei Srbija.

Na takvim mestima, vlaga iz vazduha se kondenzuje i stvara idealne uslove za razvoj buđi. Materijali kao što su beton, malter i gipsane ploče su podložni ovom problemu, posebno ako su izloženi dugotrajnoj vlazi.

Kako kaže naš sagovornik, problem buđi na unutrašnjim površinama se može rešiti na jednostavan način sa samo 3 proizvoda u 3 koraka i osnovnim alatom:

1. Prvi korak je čišćenje površine. Za to koristite higijenski siloksanski deterdžent Silancolor Cleaner Plus. Njega možete da primenjujete koncentrovanog ili razređenog u odnosu jedan prema tri sa vodom, u zavisnosti od stepena zaprljanosti. Nanosi se jednostavno četkom, valjkom ili prskanjem, ostavi se da prodre u površinu par minuta a zatim se prljavština otklanja grubljom četkom, abrazivnim sunđerom ili špahtlom.

2. U narednom koraku treba da nanesete higijenski siloksanski premaz Silancolor Primer Plus i to 12 do 24 sata nakon čišćenja. Reč je o premazu koji služi da ujednači propustljivost površine pre nanosa završne boje.

3. I na kraju ide treći i završni korak. Koristite Silancolor Pittura Zero, specijalnu higijensku boju koja je otporna na alge, gljivice i buđi i sprečava njihovo ponovno pojavljivanje. Ona je između ostalog i vodoodbojna i izuzetno paropropusna. Nanosi se u dve ruke. Prva ruka se nanosi 12 do 24 sata posle prajmera. Druga ruka se nanosi 12 do 24 sata posle prve ruke. Time ste kompletirali sistem za sanaciju buđi, algi i gljivica i sprečili njihovo ponovno pojavljivanje.

- Ljudi često traže trajno rešenje koje će ukloniti buđ i dugoročno sprečiti njen povratak. Naša rešenja brzo i efikasno uklanjaju buđ, pružaju dugotrajnu zaštitu i pomažu da vaš dom ostane čist i siguran za sve ukućane - zaključuje naš sagovornik.

Redovno provetravanje prostorija, adekvatna termoizolacija, kao i neodložno saniranje curenja vode, ključni su za sprečavanje razvoja buđi. Takođe, korišćenje specijalizovanih građevinskih materijala igra veliku ulogu u rešavanju već nastalog problema. Ovi proizvodi ne samo da efikasno uklanjaju postojeću buđ, već stvaraju i zaštitni sloj koji sprečava njeno ponovno formiranje.

Autor: Pink.rs