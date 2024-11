SRPKINJE NA SEVERU KOSOVA SVE ČEŠĆE ŽRTVE NEKOG VIDA SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA Prištinske institucije ništa ne rade da ih zaštite

Programska menadžerka nevladine organizacije Nova društvena inicijativa Milica Andrić Rakić istakla je da seksualno nasilje nad ženama predstavlja veliki problem na Kosovu, za koji institucije nemaju adekvatno rešenje.

Prema njenim rečima, žene na Kosovu strahuju da seksualno uznemiravanje prijave, jer nemaju poverenje u institucije, ali i zato što ne žele tu vrstu stigme.

Andrić Rakić kaže da je sever Kosova bio sigurno okruženje za žene i da primeri seksualnog nasilja nisu bili česta pojava, ali da se situacija promenila pre dve godine, od kada su Srpkinje na severu sve češće žrtve nekog vida seksualnog uznemiravanja.

Grupa žena sa severa poslala je i pismo komandantu Kfora u kome je, zbog sve učestalijeg seksualnog uznemiravanja na ulici, zatražila da most na Ibru ostane zatvoren, kao i da ih Kfor zaštiti.

Sa druge strane, dodaje Andrić Rakić, Srpkinje južno od Ibra, ali i žene drugih nevećinskih zajednica, su decenijama žrtve seksualnog uznemiravanja.



"Nasilje nad ženama je ogroman problem na Kosovu. Paradoksalno, sever je do sada u nekoj meri bio izolovan iz tog problema, jer je kulturološki mala zajednica, i do skoro nije bilo prihvatljivo i nije se često dešavalo da imate primere seksualnog uznemiravanja u javnom prostoru. Kada se to dešavalo, bilo je u velikoj većini slušajeva u porodičnom kontekstu, i vrlo retko se dešavalo na ulici. U poslednje dve godine to postaje problem na severu, ali i Srpkinje, ali i druge žene na jugu se decenijama suočavaju sa tim problemom", navodi ona.

Veruje da nije povećan broj instanci silovanja i uznemiravanja, već da je veći broj žena koje prijavljuju slučaj.

"Kosovske institucije, mogu da tvrdim, nisu ništa uradile po ovoj temi", navela je Andrić Rakić.

Kako je istakla, nekadašnja predsednica tzv. Kosova Atifete Jahjaga zalagala se za rasvetljavanje slučajeva silovanja učinjena tokom rata, i to se odnosilo samo na Albanke, dok Vjosa Osmani i ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu, dodaje, nisu donele nikakve probleme na nivou politika koji utiču na poboljšavanje bezbednosti žena.

Prema njenim rečima, zabrinjava to što je među silovanima veliki broj maloletnica. Naglašava da je veliki problem i nerazumevanje nadležnih, prvenstveno policajaca, na koje žrtve nailaze prilikom prijave slučajeva uznemiravanja.

"Situacija je alarmantna, među silovanima ove godine ima dosta maloletnica, neretko su to i devojčice iz nevećinskih zajednica, to su veliki problemi koji se guraju pod tepih. Nema odgovora tužilaštva, policije, niti bilo kakve promene u stavu policije, početak tog problema je uvek onaj koji prvi odgovara na prijavu za nasilje, a to je policija i policajci, koji često, prema svedočenju žena, nemaju adekvatnu reakciju na prijavu nasilja. Žene se često susreću sa tim da im policajci govore da je to porodična stvar, i nije nešto što bi oni trebalo da rešavaju, ili biraju da ne veruju žrtvama", dodaje ona.

Glavni problem je neprijavljivanje slučajeva, a kako kaže Andrić Rakić, žene se na taj potez odlučuju jer nemaju poverenje u institucije, kao i iz društvenih razloga.

"Ključni problem je što nema poverenja u institucije, žene nisu spremne da prijavljuju takve slučajeve. To je prvi deo problema. Drugi je društveni, gde žene, posebno iz srpske zajednice, ne žele tu vrstu stigme, i da im uža okolina, posebno braća, muževi ili očevi znaju da se to desilo, jer se plaše da će oni preduzeti neke akcije i time sebe dovesti u problem pred zakonom", ističe ona.

Kako navodi, policija ima mogućnosti da, uprkos tome, istražuje, ali da za to ne postoji dovoljno volje.

"To je osetljiva tema koja može da se ispolitizuje, koju mogu i jedna i druga strana da koriste u političke svrhe, a kada to pređe u sferu politike, žrtve ispaštaju", zaključila je Andrić Rakić.

Autor: Dubravka Bošković