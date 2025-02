Dozovite se pameti: Sedam surovih istina za žene koje su zaljubljene u oženjenog muškarca

Mnoge žene koje se upuste u vezu sa oženjenim muškarcem veruju da je njihov odnos poseban i da će on pre ili kasnije ostaviti svoju suprugu.

Međutim, realnost je često daleko od bajke, a iskustva drugih žena pokazuju da su neke lekcije neizbežne i bolne.

1. Njegov brak nije toliko loš koliko tvrdi

Oženjeni muškarci često opisuju svoje brakove kao nesrećne, hladne i disfunkcionalne. Ipak, važno je razumeti da je ovo priča koju pričaju da bi opravdali svoju prevaru. Istina je da svaki brak prolazi kroz uspone i padove, ali to ne znači da su njihove supruge „lude“, „manipulativne“ ili „emocionalno nestabilne“ - to su samo izgovori.

2. Vara svoju suprugu - može i vas

Mnoge žene veruju da su one posebne i drugačije, da će baš njih izabrati za novi početak. Međutim, muškarac koji je spreman da prevari ženu sa kojom je izgradio život, lako može ponoviti isto u budućnosti. Ako mu je neverstvo već način bega od problema, šta ga sprečava da to ponovo uradi?

3. On i njegova supruga su i dalje tim

Bez obzira na to koliko tvrdi da su mu brak i supruga daleka prošlost, istina je da on i dalje deli život sa njom. Imaju zajedničke prijatelje, porodicu, obaveze i rutine. Čak i ako tvrdi da nikada ne provode vreme zajedno, oni i dalje funkcionišu kao tim - bilo kroz decu, zajedničke finansije ili društveni život.

4. Nekada su bili zaljubljeni - i ta ljubav nije nestala preko noći

Bez obzira na to šta vam kaže, nekada je voleo svoju ženu. Zajedničke godine, uspomene i emocije ne nestaju tek tako. Možda sada oseća distancu, ali brak nije samo romansa - to je istorija, odgovornost i duboka povezanost.

5. Njegove obaveze prema supruzi neće nestati

Finansije, deca, zajednički krediti - oženjen muškarac nije slobodan ni ako se razvede. On i njegova žena i dalje imaju međusobne obaveze, a mnogi muškarci osećaju odgovornost da se i dalje brinu o svojoj bivšoj supruzi. Njihova priča se ne završava potpisivanjem razvoda.

6. Njihova zajednička prošlost garantuje i neku vrstu budućnosti

Čak i ako se razvede, oni i dalje ostaju povezani - kroz decu, finansije, pa čak i zajedničke uspomene. Životne veze ne mogu se tek tako preseći. A ako očekujete da će on izbrisati svoju prošlost i početi novi život samo sa vama, mogli biste se razočarati.

7. Njegova supruga je možda i dalje glavni autoritet u njegovom životu

Mnogi muškarci žive u sistemu gde je supruga ta koja donosi ključne odluke i vodi njihov zajednički život. Iako on može da se žali na nju, velika je verovatnoća da se prilagodio takvom odnosu i da mu nije lako da preuzme inicijativu. Odlazak iz braka nije samo emotivna, već i logistička odluka – a on možda jednostavno nije spreman za to.

Da li ste spremni da budete druga opcija?

Ako ste u vezi sa oženjenim muškarcem, možda verujete da će on jednog dana sve promeniti zbog vas. Ali istina je da većina njih nikada ne ostavi svoje supruge. Ljubav koju osećate može biti snažna, ali ponekad nije dovoljna da prevaziđe stvarnost.



Autor: Jovana Nerić