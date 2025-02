Pre spavanja uvek uradite ovo: Potrebno je samo 5 sekundi, a efekat će vas oduševiti

Verovali ili ne, ali temperatura igra veliku ulogu u tome da li ćete imati miran ili loš san.

Stručnjaci tvrde da spavanje u hladnijoj prostoriji pomaže da ostanemo sveži i izgledamo mlađe, ali i da san u sobi sa nižom temperaturom podstiče proizvodnju melatonina koji se naziva i telesnim hormonom spavanja.

Pored toga ovaj melatonin je i antioksidans, što znači da služi kao hormon protiv starenja tela, piše „Bright Side“.

Pored toga, poznato je da spavanje u toploj sobi može da izazove košmare i nesanicu, ali studija koja je sprovedena u

Londonu i objavljena na sajtu „frontiersin“ ističu da je nekoliko oblika nesanice zapravo povezano s višim telesnim temperaturama.

Više temperature znače da telo oslobađa više hormona stresa zvanog kortizol. Hladnija soba može pomoći u održavanju nivoa kortizola, a to znači manje stresa i bolji kvalitet sna.

Takođe, spavanje u hladnoj sobi može smanjiti šanse za razvoj metaboličkih bolesti poput dijabetesa, ali može i da pospeši nivo hormona rasta koji pomaže u prevenciji bolesti srca, depresije i gojaznosti.

Iako je naše telo neverovatno i tokom snu obavlja mnoge ključne zadatke poput popravljanja ćelija i konsolidacije memorije, one nije u stanju da reguliše telesnu temperaturu! Zbog toga mi na to moramo da utičemo, koliko god je to moguće.

Jedna od prednosti spavanja u hladnijoj sobi je i ta što sprečava gljivične infekcije. Žene mogu sprečiti infekcije gljivicama spavajući u sobi u kojoj je niža temperatura.

Pored svega ovoga, spavanje u hladnoj sobi može i da nam pomogne da smršamo! U ovim uslovima poboljšava se i metabolizam tela, pa se i aktiviraju „smeđe masti“ koje sagorijevaju kalorije iz tela.

Autor: Dalibor Stankov