Imala sam intimne odnose sa deverom prve bračne noći: Kad je svanulo jutro, zanemeli smo od šoka koji je usledio

Žena po imenu Huang rekla je da je greškom spavala sa deverom nakon venčanja. Kako je ispričala za tamošnje medije, ustala je u pola noći iz kreveta da bi otišla do toaleta, a po povratku je promašila sobu i legla pored brata svog supruga.

Počela je da ga miluje ubeđena da leži pored muža, a on je "uzeo šta mu se nudi", kako je rekla.

Jutro nakon prve bračne noći donelo je šok života, prema njenim rečima.

Kada se ujutru probudila, shvatila je ko leži pored nje. Počela je da vrišti i zove u pomoć rođake koji su prespavali u istoj kući, posle venčanja.

Prvo je do devera tražila novčanu odštetu. Kako on nije pristao an to, tužila ga je za silovanje.

Pošto je na sudu dokazano da je spavala sa njim svojevoljno, tužba je odbačena.

Autor: D.B.