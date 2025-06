Stjuardesa otkrila zašto pozdravlja putnike pri ulasku u avion! Uopšte nije iz pristojnosti, šokiraće vas razlog

Stjuardesa šokirala sve!

Pozdrav stjuardesa pri ulasku u avion mnogima deluje kao obična ljubaznost. Međutim, kako otkriva jedna članica posade niskobudžetne avio-kompanije, u pitanju je mnogo više od osmeha i “dobrodošli”.

Nisu ljubazne samo zbog bontona

Stjuardesa Ioana Jačim objasnila je na TikToku da pozdrav prilikom ulaska u avion zapravo služi kao tiha procena svakog putnika.

– Mi vas ne pozdravljamo samo iz pristojnosti – piše Ioana u opisu videa. – Pravi razlog je to što proveravamo da li ste previše pijani ili bolesni da biste leteli.



Stjuardesa Ioana Jačim objasnila je na TikToku da pozdrav prilikom ulaska u avion zapravo služi kao tiha procena svakog putnika.

– Mi vas ne pozdravljamo samo iz pristojnosti – piše Ioana u opisu videa. – Pravi razlog je to što proveravamo da li ste previše pijani ili bolesni da biste leteli.



Drugim rečima, ako ne odgovorite jasno i prisutno, kabinsko osoblje može odmah da posumnja da niste u stanju da bezbedno putujete.

Šta rade ako sumnjaju da niste sposobni da letite?

Ukoliko stjuardese procene da neko deluje nestabilno, dezorijentisano ili pod uticajem alkohola, mogu da:

Nastave da pažljivo posmatraju putnika tokom leta

Obaveste kapetana

U ekstremnim slučajevima – spreče ukrcavanje

Putnici koji sede u redovima za izlaz u slučaju opasnosti dodatno se procenjuju jer mogu biti zamoljeni da pomognu pri evakuaciji ako zatreba.

Putnici šokirani ovom informacijom

Mnogi su u komentarima na Ioanin video priznali da su iznenađeni.

– Mislio sam da me pozdravljaju jer im se dopadam – napisao je jedan korisnik. – Ja ih nikad ne pozdravim jer sam introvert – iskren je bio drugi. – Uvek me pitaju da li želim da sedim do izlaza, izgleda da dobijem A+ na ovom testu – dodao je treći šaljivo.

Autor: Dalibor Stankov