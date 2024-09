Stjuardesa umrla pred šokiranim putnicima dok su se ukrcavali u avion: Tragedija na letu za Rim (FOTO)

Stjuardesa, majka troje dece iz Italije, umrla je pred šokiranim putnicima dok su se ukrcavali za let od Kalabrije do Rima.

Gabrijela Kairo (57) nije se osećala dobro dok je čekala na izlazu za ukrcavanje u subotu popodne.

Međutim, nije želela da potraži medicinsku pomoć jer je želela da se što pre vrati kući svom mužu i deci, prenosi Daily mail.

Kada se ukrcala u avion, njeno stanje se pogoršalo i ona je umrla u ruku od nekoliko minuta pred šokiranim putnicima i osobljem.

Italian flight attendant Gabriella Cario has died suddenly in front of passengers.



The mother of three collapsed within minutes of boarding ITA Airways flight 1156 to Rome.



Gabriella worked throughout the pandemic, and along with all ITA staff, was forced to be vaxxed and… pic.twitter.com/h1b8KCpwh8