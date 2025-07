Ishrana princeze Dajane za savršenu liniju: Stalno jela hranu koju Srbi obožavaju

Princeza Dajana je svoju liniju održavala izbalansiranom ishranom, a evo kako su izgledali njeni obroci.

Princeza Dajana nije krila svoju borbu protiv bulimije, koja ju je tokom osamdesetih gurnula u nezdrav obrazac ponašanja kada je reč o hrani.

Nakon što se definitivno rastala od današnjeg kralja Čarlsa 1992, četiri godine pre nego što su se formalno razveli, javnost je imala priliku da vidi novu ledi Di - snažnu, hrabru, ženu punu samopouzdanja.

To je pratio i zdrav, odgovoran pristup ishrani, otkrio je jednom prilikom njen nekadašnji kuvar Daren Megrejdi.

- Do trenutka kad sam ja došao u Kensingtonsku palatu, princeza je već pobedila bulimiju i pričala o njoj u nadi da će i drugi ljudi uspeti u tome. Vratila se na pravi put - objasnio je on svojevremeno za Hello.

- Svakog dana je išla u teretanu, izgledala je bolje nego ikad. Promenila se i počela da se hrani zdravije - otkrio je tada kraljevski kuvar, koji je detaljno objasnio i kako je izgledao dnevni jelovnik princeze Dajane.

Doručak princeze Dajane

Kako je Saturday Evening Post objavio 1989, ledi Di je dan uvek započinjala grejpfrutom, muslijem i kriškom tosta. Međutim, s dolaskom Darena Megrejdija u njen život, promenio se i princezin doručak, a on joj je često pravio jelo pod nazivom Egg Suzette - pečeni krompir napunjen spanaćem i poširanim jajetom, uz malo holandez sosa.

Ručak princeze Dajane

Kada je reč o centralnom obroku u toku dana, on je bio raznovrstan, ali su princezino omiljeno jelo bile su punjene paprike.

Kada je jedna ustanova iz Južnoafričke Republike 1981. pisala kraljevskoj porodici kako bi ona podelila svoja omiljena jela za potrebe jedne knjige, Dajanin sekretar Oliver Everet je odgovorio da princeza najradije večerala boršć.

I Daren Megrejdi otkrio je kasnije da meso, posebno crveno, nije bilo u velikoj meri zastupljeno u njenom jelovniku.

- Princeza nikada nije jela mnogo crvenog mesa. Nije jela ni govedinu, ni svinjetinu, a povremeno bi jela jagnjetinu kad ima goste, ali je uglavnom to bila piletina, riba ili neke vegetarijanske opcije - rekao je Dajanin kuvar.

Što se tiče začina, princeza je zamolila Darena da ne preteruje kad sprema sos.

Omiljeni dezert princeze Dajane

Iako se generalno hranila zdravo i lagano, povremeno je volela da se zasladi domaćom poslasticom koju joj je Megrejdi pravio u kuhinji Kensingtonske palate. Njen omiljeni slatkiš bio je puding od hleba i putera, a jela ga je tek s vremena na vreme, i to vrlo male porcije.

- I samo kad su Vilijam i Hari bili kod kuće. Nikad to ne bi tražila kad je bila sama - prisetio se on.

