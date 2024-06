Megan Markl na sebe stavila ogrlicu princeze Dajane: Kažu da je tim činom kraljevskoj porodici poslala jasnu poruku

Povodom prijema vojne porodice u Abuji u Nigeriji, Megan Markl se pojavila sa ogrlicom koju je nekada nosila princeza Dajana i time poslala vrlo suptilnu poruku kraljevskoj porodici.



Naime, u pitanju je zlatna ogrlica sa priveskom krsta od dijamanata, koju je dobila od svog supruga, princa Harija.



"Prema tradicionalnim uverenjima, privezak krsta simbolizuje veru, nadu i zaštitu, što je direktna veza sa duhovnošću, kao i podsetnik da treba da imamo vere i budemo snažni čak i u teškim trenucima," izjavio je stručnjak za nakit, Džejms Haris, a preneo portal "Mirror".

May 11: Meghan Markle wears Princess Diana‘s necklace; an UPSIDE DOWN CROSS. Yeah, I HOPE that sounded funny. It sure looks funny to me!



WHAT is up with these people wearing upside down crosses? pic.twitter.com/2d0D8ztYLv