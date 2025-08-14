Pakujete se za more? Evo šta je stvarno NEOPHODNO, a šta možete da zaboravite!

Ne preterujte! Samo ove stvari su vam neophodne za more!

Letnji odmor na moru je vreme za opuštanje i uživanje, ali pakovanje može biti pravi izazov, posebno kada želite da poneste sve što vam je potrebno, ali da ne pretrpate kofer.

Kako bi vaš odmor bio što lakši, evo spiska najosnovnijih stvari koje treba da ponesete, bez suvišnih komada garderobe.

1. Kupaći Kostimi

Osnovna stvar na svakom odmoru na moru! Ponesite dva do tri komada kako biste imali rezervu dok se jedan suši. Birajte modele u kojima se osećate udobno i samouvereno.

2. Lagana Odeća za Plažu

Šorts i majica ili top – odlično za dan na plaži ili šetnje obalom.

Bikini ili pareo za brze promene, kao i za izlazak na večeru ili kafu uz obalu.

Lagana haljina za veče ili lagane šortse i majice koje možete kombinovati.

3. Obuća

Japanke ili sandale su must-have za plažu i šetnje.

Cipele ili sandale sa zatvorenim prstima za večernje izlaske ili posete restoranima.

Sportska obuća ako planirate fizičke aktivnosti poput biciklizma ili planinarenja.

4. Pokrivači za Glavu

S obzirom na sunce, nije loša ideja poneti kape ili šešire koji će vas zaštititi od direktne sunčeve svetlosti, posebno tokom najtoplijih delova dana.

5. Odeća za Veče

Lagana košulja ili bluza za žene, ili lepa košulja za muškarce.

Pantalone ili suknja koje možete kombinovati sa različitim majicama.

Svetla jakna ili cardigan za svežije večeri.

6. Toaletne Potrepštine

Sredstvo za sunčanje (krema sa visokim faktorom zaštite).

Krema za sunčanje i balzam za usne sa SPF zaštitom.

Gel za tuširanje, šampon i regenerator.

Dezodorans i osnovna kozmetika (ako je koristite).

7. Elektronika i Pribor

Telefon i punjač.

Ponesite bateriju za telefon, ukoliko planirate da budete na plaži ceo dan.

Kamera ili GoPro ako volite da snimate uspomene.

8. Torba za Plažu

Prostrana torba u koju možete staviti peškire, kremu za sunčanje, vodu, knjige i ostale sitnice za plažu.

9. Dokumenti

Pasoš ili lična karta, ukoliko idete u inostranstvo.

Zdravstvena knjižica i osnovna medicinska oprema (tablete protiv bola, lekovi za alergije, flasteri).

10. Dodatak – Knjige i Magazin

Uzmite nekoliko knjiga ili magazina za opuštanje uz more. Ništa bolje od uživanja u dobrom štivu u hladu uz miris mora.

Na kraju, setite se:

Odmor na moru je vreme da se opustite, a ne da brinete o prepunim koferima. Birajte osnovne komade garderobe koji se lako kombinuju, a sve ostalo ostavite za sledeći put. Ponesite samo ono što vam zaista treba i uživajte u svom zasluženom odmoru bez stresa!

Autor: Dalibor Stankov