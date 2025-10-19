Šta žena treba da uradi kad prevari muža? Vladeta Jerotić je rekao ono što niko ne sme naglas

Kad žena prevari, istina boli – ali bez nje nema ni oproštaja. Ovo je put koji vodi ka njemu.

Ako žena prevari muža, prvi i najvažniji korak je da iskreno prizna sebi šta je uradila i zašto. Bez tog suočavanja, nema ni oproštaja – ni od muža, ni od same sebe. Tako je govorio Vladeta Jerotić, i njegove reči i danas odzvanjaju kao šamar i uteha u isto vreme.

Zašto žene varaju – i kako to da prepoznaju?

Žena koja prevari, a i dalje voli svog muža, često ostaje emotivno i fizički prisutna u braku. Jerotić je govorio da žena koja vara bez ljubavi prema ljubavniku, ostaje hladna s njim, ali ima normalan odnos sa mužem. Suprotno tome, ako je ljubavnik taj koji budi strast, a muž postaje „hladna zona“, to je znak da je brak već ozbiljno narušen.

Šta žena treba da uradi odmah nakon prevare?

Priznaj sebi istinu. Bez izgovora. Bez „bilo je slučajno“.

Ne traži opravdanja u partneru. Prevara je tvoj izbor, ne njegova krivica.

Razmisli da li želiš da ostaneš u braku. Ako da – moraš da se boriš iskreno.

Razgovaraj s mužem. Ne odmah, ali kad budeš spremna da kažeš istinu – bez uvijanja.

Potraži pomoć. Ne moraš sama. Postoje ljudi koji znaju kako da pomognu da se krene dalje.

Da li je moguće da ti muž oprosti?

Moguće je – ali samo ako prethodno oprostiš sebi. Jerotić je govorio da se greh ne briše rečima, već iskrenim kajanjem i delima. Oproštaj nije zaborav, već odluka da se ide dalje – zajedno ili svako svojim putem.

Kako da znaš da li si spremna da se iskupiš?

Ako si spremna da iskreno pogledaš u ono što se dogodilo, da prestaneš da se skrivaš iza laži, da preuzmeš punu odgovornost bez traženja izgovora i da ne očekuješ da se stvari vrate na staro kao da se ništa nije desilo — tada si već zakoračila ka istini. Ali ako i dalje pokušavaš da prebaciš krivicu na druge, da opravdaš ono što znaš da je bilo pogrešno, onda još nisi stigla do mesta gde počinje iskreno kajanje.

Šta ako muž nikad ne sazna?

To je najopasnija iluzija. Jer, kako kaže Jerotić, duša zna, i telo zna. Tajna ne ostaje tajna – ona se pretvori u zid između vas. I pre ili kasnije, neko udari glavom u taj zid.

Najčešća pitanja o ženskoj prevari i oproštaju

Da li žena treba odmah da prizna prevaru?

Ne odmah. Prvo mora da bude sigurna da to ne radi iz osećaja krivice, već iz želje da popravi odnos.

Može li brak da preživi prevaru?

Može – ali samo ako oba partnera žele da ga obnove, ne da ga vrate na staro.

Da li je bolje ćutati i zaboraviti?

Zaborav bez istine nije oproštaj. To je samo odlaganje kraja.

Prevara nije kraj – ali jeste znak da nešto mora da se menja. Ako si ti ta koja je pogrešila, tvoja je odgovornost da pogledaš istini u oči. Ne zbog njega. Zbog sebe. Jer, kako je govorio Jerotić – nema oproštaja bez istine, a nema istine bez bola. Ali iz tog bola može da nikne nešto novo. Ako imaš hrabrosti.

Autor: D.Bošković