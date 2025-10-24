Sedam mitova o nezi kože u koje mnogi veruju, a ne samo da su daleko od istine, već vam mogu i naštetiti

Saveti o nezi kože nisu univerzalni. Ono što savršeno deluje kod jedne osobe, kod druge može izazvati suprotan efekat. Da biste pronašli rutinu koja zaista odgovara vašem tipu kože, načinu života i budžetu, potrebno je da znate osnovna pravila i da prepoznate šta su samo mitovi koji vam zapravo mogu više naštetiti nego pomoći.

U nastavku otkrivamo najčešće mitove o nezi kože koji nisu potkrepljeni naučnim dokazima, a vaša koža (i novčanik) biće vam zahvalni ako ih zauvek zaboravite.

Mit 1: “Dovoljno je količina proizvoda veličine novčića”

Ovaj savet potiče iz rutine nege kose, ali se nepravedno prenosi i na negu kože. Ipak, svako lice je drugačije — veličina, tip i sposobnost upijanja proizvoda nisu isti. Dve kapi ulja mogu biti previše za masnu kožu, a premalo za dehidriranu. Ne štedite na sredstvu za čišćenje i nikada ne koristite premalo kreme sa SPF zaštitom. Kada je zaštita od sunca u pitanju, „manje nije više“.

Mit 2: “Toner je obavezan u svakoj rutini”

Toner može pomoći u uklanjanju nečistoća, ali nije potreban svakoj koži. Kod mnogih osoba previše slojeva proizvoda može izazvati suprotan efekat — nakupljanje i slabiju apsorpciju. Ako vam koža nije masna i ne koristi teške formule, toner vam možda i ne treba. Ključ je u usaglašavanju proizvoda, a ne u njihovom broju.

Mit 3: “Maramice za skidanje šminke su najefikasnije”

Brze su, ali nisu najbolje. Često sadrže alkohol i jake hemikalije koje mogu iziritirati osetljivu kožu. Osim toga, trenje prilikom brisanja može oštetiti površinski sloj kože i izazvati fleke. Bolja opcija je dvostruko čišćenje – prvo ulje, zatim nežni gel ili pena. Maramice koristite samo kada baš nemate drugu opciju.

Mit 4: “Skuplji proizvodi su bolji”

Cena ne znači uvek i kvalitet. Često su jednostavnije formule sa manje sastojaka efikasnije i bezbednije. Naučite da čitate deklaracije i istražujte glavne aktivne sastojke. Mnogi pristupačni brendovi nude gotovo iste formule kao luksuzni, a razlika je samo u pakovanju i marketingu.

Mit 5: “Nikad ne dodirujte lice rukama”

Istina je da preterano dodirivanje može doprineti aknama, ali veći problem krije se u svakodnevnim navikama. Na telefonu, koji stalno prinosimo licu, ima više bakterija nego na WC dasci. Ispod noktiju se takođe zadržavaju bakterije koje lako prelaze na kožu. Dakle, ne radi se o tome da ne smete da dodirnete lice, već da to radite čistim rukama i čistim telefonom.

Mit 6: “Dosledna rutina sprečava pojavu bubuljica”

Rutina jeste važna, ali nije svemoguća. Akne i nepravilnosti često su rezultat hormona, ishrane, stresa ili crevnog zdravlja. Ako se uslovi promene, promenite i proizvode. Ono što vam prija leti, ne mora odgovarati zimi. Nega mora da se prilagođava, ne da bude uklesana u kamen.

Mit 7: “Viralni proizvodi su dokaz kvaliteta”

Samo zato što je neki serum ili maska postala hit na društvenim mrežama, ne znači da će odgovarati i vašoj koži. Svaka koža je drugačija, i efekti se vide tek nakon šest do 20 nedelja redovne upotrebe. Birajte proizvode prema sastavu i potrebama vaše kože, a ne prema broju lajkova.

Prava nega kože ne zavisi od trendova, cena ili količine proizvoda. Zavisi od doslednosti, poznavanja sopstvene kože i spremnosti da osluškujete šta joj zaista prija. Sve ostalo, samo su mitovi koje je vreme da ostavite iza sebe, piše 24sata.hr.

Autor: Jovana Nerić