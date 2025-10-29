DNEVNI HOROSKOP: Lavu potreban odmor, Strelac razmišlja o tajnoj romansi, Jarac ima podršku nadređenih

Šta zvezde kažu?

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Vladalac partnerskih odnosa, Venera, pravi sekstil sa Mesecom u Vagi, donoseći vam poznanstvo sa šarmantnom osobom na nekoj premijeri, koncertu. Trigon s Plutonom donosi novac a opozicija s Neptunom inspiraciju umetnicima. Glavobolja.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u Vagi pravi sekstil s vašim vladaocem Venerom u kući finansija, donoseći novac zaposlenima u zdravstvu i uslužnim delatnostima. Pozicija Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, donosi susret sa atraktivnom osobom na porodičnoj proslavi.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući ljubavi i kreativnosti pravi sekstil sa Venerom u Strelcu, donoseći vam kontakt sa osobom koja stiže sa puta ili živi u inostranstvu. Izbegavajte podizanje kredita i nepotrebne troškove. Unosite više vitamina.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u kuću privatnosti i pravi sekstil sa Marsom u vašem znaku, što privatnicima donosi uspeh i uvećanje zarade. Opozicija sa Neptunom upozorava na oprez na putovanjima i u kontaktima sa strancima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u trećoj kući pravi sekstile sa ljubavnim planetama donoseći vam susrete i poznanstva na kraćem putu, predavanju ili preko rođaka. Opozicija sa Neptunom opominje da budete oprezniji kada je reč o finansijama. Potreban vam je odmor.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući posla, pod uplivom Venere, planete novca, donosi vam uvećanje prihoda preko putovanja i poslova sa strancima. Razmišljate o zauzetoj osobi koju ste upoznali preko posla. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u vašem znaku pravi sekstil sa vašim vladaocem Venerom donoseći vam zaradu preko putovanja i intelektualnih delatnosti. Pozicija Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, nagoveštava susret s nekim ko nosi uniformu na radu. Proverite štitnu žlezdu.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton, planeta novca i moći, u trigonu s Mesecom u kući tajni, donosi vam novac preko paralelnih poslova. Sekstil sa Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, nagoveštava susret sa Ribama na putu ili preko posla.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Mesec u Vagi obrazuje sekstil sa Venerom u vašem znaku donoseći vam uvećanje zarade preko poslova u medijima, velikim udruženjima. Asteroid Eros blizu Merkura, koji upravlja partnerskim odnosima, donosi ulazak u tajnu romansu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Pluton u vašem znaku pravi trigon sa Mesecom, vladaocem partnerskih odnosa, koji danas ulazi u kuću karijere, donoseći vam podršku nadređenih. Udvara vam se zauzeta osoba koja već duže vreme želi da vam se približi. Nesanica.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući inostranstva i pravnih procesa, pravi trigon sa vašim vladaocem Uranom, donoseći vam uvećanje prihoda preko porodičnog biznisa ili nekretnina. Dobijate iznenadni poziv za izlazak od osobe koju poznajete preko posla. Glavobolja.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec ulazi u vašu kuću novca i rizika, obrazujući napet aspekt sa Neptunom u vašem znaku, što donosi inspiraciju umetnicima. Merkur blizu asteroida Amor nagoveštava romantični susret sa Škorpijom. Smanjite unos šećera.

Autor: D.Bošković