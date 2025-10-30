Kako lepo reći nekome da ima neprijatan miris? Evo šta je najbolje da uradite

Znojenje ponekad dovodi do neprijatnih telesnih mirisa kod ljudi. Ukoliko primetite da vaš prijatelj ima ovaj problem, važno je da mu to kažete na taktičan i kulturan način.

Znojenje je prirodna pojava i ne znači da neko ne vodi dovoljnu brigu o sebi. Neprijatan miris nastaje kada bakterije na koži razgrađuju znoj. Razni faktori, kao što su učestalost znojenja, klima i vlažnost vazduha, utiču na pojavu ovog problema.

Kako bi se izbegle neprijatne situacije, razgovarajte sa prijateljem u privatnosti. Budite direktni, ali taktični. Možete reći nešto poput: „Možemo li na trenutak popričati o nečemu malo neprijatnom? Primetio sam da se možda boriš sa neprijatnim mirisom i hteo sam da vidim kako mogu da pomognem.” Ili: „Znam da može biti mnogo razloga za neprijatan telesni miris. Da li si svestan toga i postoji li nešto što mogu da uradim da pomognem?”.

Važno je ne preterati u objašnjavanju jer bi to moglo povećati njihovu nelagodu. Takođe, budite podrška i recite im da ste i sami možda imali sličan problem. Ovo može pomoći da se razgovor učini manje neprijatnim i brzo pređe na drugu temu.

Osoba može osetiti sramotu, ali to je normalno. Pružanje podrške i pokazivanje razumevanja može pomoći u ublažavanju te neprijatnosti.

Autor: D.Bošković