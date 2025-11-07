AKTUELNO

Lifestyle

Ni čaj, ni ceđeno voće: Ubedljivo najbolje piće koje možete da popijete kad ste bolesni!

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Kada smo bolesni, kada nas savlada prehlada, grip ili bilo koja infekcija, poslednje o čemu razmišljamo jeste šta pijemo.

Kada smo bolesni, kada nas savlada prehlada, grip ili bilo koja infekcija, poslednje o čemu razmišljamo jeste šta pijemo.

Ipak, unos tečnosti direktno utiče na brzinu oporavka i skraćenje bolesti. Dok mnogi biraju čaj od đumbira, sok od pomorandže ili napitke sa elektrolitima, stručnjaci ističu da je najbolji izbor – obična voda, prenosi mondo.rs.

Zašto baš voda?

Prema lekarima, voda je osnovni saveznik organizma u borbi protiv bolesti. Tokom povišene temperature, znojenja, povraćanja ili dijareje, telo gubi značajne količine tečnosti i elektrolita. Ako se ne nadoknade, dolazi do dehidratacije koja može:

zgusnuti sluz i otežati disanje,

usporiti cirkulaciju, čime imune ćelije teže dolaze do mesta infekcije,

produžiti vreme oporavka.

Zdravstvene koristi vode tokom bolesti

Održava zapreminu krvi – kiseonik, hranljive materije i imune ćelije lakše stižu do tkiva.

Podržava imunitet – dovoljan unos vode smanjuje nivo kortizola, hormona stresa koji može oslabiti odbrambene mehanizme.

Reguliše temperaturu – voda pomaže telu da se rashladi tokom groznice.

Olakšava rad bubrega i limfe – ubrzava izbacivanje toksina i upalnih produkata.

Sprečava dodatne tegobe – poput zatvora, grčeva u mišićima i glavobolje.

Popravlja raspoloženje i koncentraciju – čak i blaga
dehidratacija utiče na kognitivne funkcije i energiju.
Kako piti vodu kada smo bolesni

– Pijuckajte u manjim gutljajima tokom celog dana.
– Držite čašu vode pored kreveta kako biste izbegli dehidrataciju tokom noći.

– Ako imate visoku temperaturu ili gubite mnogo tečnosti, dodajte i blage supe ili rastvore sa elektrolitima, ali neka voda ostane osnovni izbor.

Iako zvuči previše jednostavno, voda je najvažnije piće kada smo bolesni. Ona ne samo da hidrira, već aktivno pomaže telu da se izbori sa infekcijom, ubrzava oporavak i sprečava dodatne komplikacije. Umesto da tražimo „čudotvorne“ napitke, najbolje je da se vratimo osnovama – čaši sveže vode.

Autor: D.Bošković

#Bolest

#Grip

#Lek

#Voće

#Čaj

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Da li imate prehladu ili grip? Evo koja je razlika, ovi simptomi vam sve govore?

Lifestyle

Jedna neočekivana namirnica podiže šećer do plafona – niste ni svesni šta sve može da uradi, nije joj mesto u kući

Društvo

AKO VAS ZOVU OVI BROJEVI - U VELIKOM STE PROBLEMU! Ni u ludilu se ne javljajte kad ih prepoznate, posebno pazite na 1 stvar

Lifestyle

Stručnjaci otkrili svakodnevnu aktivnost zbog koje ste umorni non-stop: Da li radite ovo?

Lifestyle

Zbog toga vam je samo gore: Imunolog otkriva šta nikako ne treba da radite kada ste prehlađeni

Lifestyle

Zbog toga vam je samo gore: Imunolog otkriva šta nikako ne treba da radite kada ste prehlađeni