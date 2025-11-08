Ne podnose nepravdu, laži, dvoličnost i muljanje, 3 znaka su iskreni do kraja!

Ne podnose nepravdu, vole iskrenost. Vaga, Jarac i Devica najpošteniji su u horoskopu prema mišljenjima astrologa. U svetu gde neki vole varati, muljati i tražiti prečice, postoje i oni kojima je poštenje svetinja.

To su ljudi koji ne podnose nepravdu, uvek govore istinu (ponekad i kad ne bi trebali) i čvrsto se drže svojih moralnih načela.

Ako vam treba neko ko će vam reći istinu u lice ili ko nikada ne bi uzeo nešto što nije njegovo – velike su šanse da pripada jednom od ovih horoskopskih znakova.

Devica – ne podnose laži i muljanje

Ako ste ikada pokušali prevariti Devicu – čestitamo, verovatno ste doživeli detaljnu analizu svega što ste krivo napravili. One ne podnose laži, dvoličnost i muljanje. Ako s njima radite, možete biti sigurni da će sve biti po pravilima i pošteno podeljeno. Ali, pazite – ako pokušate nešto „zamračiti“, Devica će to primetiti brže nego detektiv u kriminalističkoj seriji.

Vaga – pravi mali advokati

Ako postoji znakovi koji ne podnose nepravdu, to je Vaga. Kao znak kojim vlada planeta Venera, Vage vole harmoniju i ravnotežu, ali kad osete da je neko zakinut, postaju pravi mali advokati.

Vage su poznate po tome da uvek slušaju obe strane pre nego donesu zaključak. One su prijatelji koji će posredovati u svađi, razumeti obe strane i pokušati naći rešenje koje je pošteno za sve.

Ako vidite osobu koja smiruje situaciju između dvoje posvađanih prijatelja – to je sigurno Vaga.

Jarac – osoba od poverenja

Jarci veruju da bez poštenja nema pravog uspeha i nikada ne bi rizikovali svoju reputaciju zbog neke sitne prevare. Jarac je tip osobe koji će vratiti višak kusura, i to čak i ako je reč o jednom dinaru. Ne vole sitne laži i dvoličnost.

U poslovnom svetu, on igra dugoročnu igru – zna da su čast, ugled i integritet važniji od bilo kakvog brzog profita. Ako vam treba neko ko će vam dati iskren savet, držati obećanja i nikada vas ne prevariti, Jarac je osoba od poverenja.

Autor: D.Bošković