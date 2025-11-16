Ove linije na dlanu imaju samo posebni ljudi: Iznenadiće vas kada vidite šta znače

Linije na dlanu koje samo posebni ljudi imaju. Ljubavna, na vrhu dlana, linija glave na sredini, a linija života je na dnu dlana.

Linije na dlanu mogu otkriti šta nosite u sebi od rođenja do onoga što vam sleduje u budućnost. Čitanje iz dlana svoje korene vuče još iz davne prošlosti. Nevažno o tome verujete li u to ili ne, čitanje iz dlana je deo razonode koju su i naši preci obožavali.

Vaš dlan ima tri glavne linije. Ljubavna je na vrhu dlana, linija glave na sredini dlana, a linija života je na dnu dlana.

Linija srca

Takođe poznata kao ljubavna linija, linija srca je poslednja od tri glavne linije u hiromantiji. Mnogi veruju da ova linija samo predviđa vaš ljubavni ili romantični život. U stvarnosti može otkriti kako se nosite sa svojim emocijama i kako pristupate svim srčanim stvarima, bilo da je to sa važnom osobom, prijateljem ili članom vaše porodice.

Ova linija može početi ispod kažiprsta ili srednjeg prsta, i da, ova lokacija je važna. Linija srca koja počinje ispod kažiprsta predviđa zadovoljavajući (ali selektivan) pristup ljubavi. Ona koja počinje ispod srednjeg prsta može značiti da ste sebični ili čak nezasiti kada su ljubav i naklonost u pitanju.

Linija glave

Ovo je još jedna važna linija, a zapravo je za kinesku hiromantiju najrelevantnija. Jednostavno rečeno, ova linija predstavlja sve mentalne stvari: vašu inteligenciju, vašu intuiciju, vašu snagu volje. Može čak pokazati kako primate i reagujete kada dobijete važne informacije.



Jedna od tri glavne linije je ova linija koja se zove „linija života“, a kako joj ime kaže, prilično je važna. U principu, to ukazuje na vaše zdravlje i put kojim će vaš život ići. Ali suprotno popularnom verovanju, ne diktira kada ćete umreti. Bez obzira da li je kratka ili duga, definiše vaš pristup zdravlju.

Šta treba da gledate?

Pogledajte prvo u svoj dlan i pročitajte šta govori o vama, a zatim pogledajte dlanove svojih ukućana i prijatelja kako bi videli kakve su njihove priče.



Dobro pogledajte da li imate linije na dlanu sa slike, pravo su blago. Ko ih ima, on je jako srećan u životu, a veruje se da ove linije čuvaju osobu od patnji, bolova i pružaju mir.

Čuva vašu duhovnu stranu, a kada dođe period kada život bude težak i opasan anđeo se pojavi. Gleda na vaše dobre i loše stvari koje ste uradili i štiti vas.

Ljudi koji imaju ove linije su jako snalažljive osobe i gledaju uvek da pomognu ostalima. Bore se za sebe i nije ih lako prevariti, a svoje prijatelje čuvaju kao zlato.

Žive po kodeksu po kojem niko ne bi uspeo da živi i inteligente su osobe, a niko ih ne uspeva kopirati iako mnogi pokušavaju.

Autor: D.Bošković