Moćna simbolika: Evo šta tačno znači kada žena nosi prsten na lančiću oko vrata?

Prsten na lančiću oko vrata? Simbolika je samo jedna i veoma je moćna, proverite zašto mnoge žene praktikuju ovo

Postavlja se pitanje da li je to samo modni trend ili ovakvo nošenje prstena ima posebno značenje?

Ovo su najčešći razlozi zbog kojih mnoge žene nose prsten na lančiću oko vrata.

Nošenje prstena kao privezak često se primenjuje iz praktičnih razloga, na primer zbog posla koji na rukama onemogućava nošenje nakita, ali i zbog zdravstvenih razloga.

Osobe koje pate od reumatoidnog artritisa često ne mogu nositi nakit na prstima, i zbog toga okače prsten oko vrata. Slično čine i osobe koje dobiju višak kilograma ili kojima otiču prsti.

Postoji samo jedno simbolično značenje zbog kojeg se prsten nosi oko vrata, a to je zavet ili obećanje.

Kada nekoj osobi nešto obećate ili se zavetujete sa njom, u nekim kulturama prsten se onda kači na ogrlicu i nosi oko vrata. Takođe, ovo može biti simbol autentičnosti i želje osobe da pokaže kako je drugačija, svoja, posebna.

Mnoge žene na ovaj način nose prstenje svoje majke ili bake koje su dobile kao nasledstvo. Ukoliko im ovaj prsten ne odgovara, onda ih umesto na prst, stavljaju na ogrlicu i tako ga nose kao posebnu uspomenu na neku osobu.

Na ovaj način prsten je i bliže srcu, a u nekim kulturama prsten na ogrlici nosile su udovice.

Na kraju, prsten kao privezak može biti samo trend koji ne mora imati simbolično značenje.

Autor: S.M.