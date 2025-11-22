Samo jedna domaća namirnica čisti pluća kao metlom i jača imunitet: Svi živi su je zaboravili, a pravo je blago

Kroz istoriju, guščija mast se koristila u narodnoj medicini za lečenje respiratornih tegoba, a i danas izaziva interesovanje zbog svojih potencijalnih lekovitih svojstava. Međutim, postavlja se pitanje – da li ona zaista pomaže kod plućnih bolesti ili je to samo još jedan narodni mit?

Prema rečima epidemiologa i fitoterapeuta dr Dušana Vujnovića, svaka upala pluća ima infektivnu osnovu, zbog čega je primena antibiotika neophodna. Ipak, guščija mast može imati blagotvorno dejstvo, jer podseća na maslinovo ulje i može pomoći u uklanjanju naslaga sa plućnih alveola, koje su deo zapaljenskog procesa.

Guščija mast – tradicionalna upotreba

Guščija mast je vekovima korišćena kao prirodni lek, posebno u lečenju bronhitisa i drugih bolesti disajnih puteva. Njena upotreba bila je široko rasprostranjena u vreme kada savremeni lekovi nisu bili dostupni. I danas se u pojedinim delovima sveta koristi kao pomoćno sredstvo u borbi protiv tuberkuloze.

Bogat sastav guščje masti uključuje omega-3 masne kiseline, cink, selen, bakar, vitamine B kompleksa i vitamin E, što doprinosi njenim pozitivnim efektima na organizam. Međutim, pri dugotrajnoj upotrebi, neophodno je pratiti nivo holesterola u krvi.

Način primene i čuvanje

Guščija mast se uglavnom koristi kao pomoćno sredstvo uz standardne terapije. Može se nanositi kao oblog na plućni region, čime se poboljšava apsorpcija lekovitih sastojaka i olakšava disanje. Deluje tako što se jedan deo lekovitih materija apsorbuje, dok toplota koja nastaje pri dodiru sa telom razlaže sekret i omogućava vazduhu da prođe kroz bronhije. Takođe, u narodnoj medicini se koristi za suzbijanje kašlja i za negu kože.

Mast se čuva u frižideru i može trajati do šest meseci. Osim u medicinske svrhe, koristi se i u kulinarstvu – može poslužiti za pečenje, pripremu supe ili kao dodatak jelima.

Kada treba biti oprezan?

Iako guščija mast može imati korisna svojstva, nije preporučljiva za svakoga. Osobe sa povišenim holesterolom, trudnice, dojilje i deca mlađa od tri godine trebalo bi da izbegavaju njenu upotrebu. Takođe, osobe sa hroničnim bolestima jetre treba da budu posebno oprezne.

Gde pronaći kvalitetnu guščju mast?

Danas je guščju mast teže pronaći, jer se sve manje domaćinstava bavi uzgojem gusaka. U pojedinim mestima u Vojvodini još uvek postoje proizvođači koji prodaju domaću guščju mast, ali je potražnja velika i često se čeka na red.

Recepti sa guščjom mašću

Za probleme sa želucem i crevima:

Pomešati 200 g meda, aloje, guščje masti, šećera i pavlake. Dodati 50 g kakaa, dobro sjediniti i blago podgrejati. Uzimati po jednu kašiku tri puta dnevno.

Za hemoroide:

Pomešati 50 g rastopljene guščje masti sa 50 g kalanhoje (kalanchoe) i nanositi ujutro i uveče.

Autor: D.Bošković