Lekovitost ove moćne biljke zapisana je još u Bibliji i Kuranu: Leči nadutost i jetru, jača imunitet i krvne sudove

Lekovitost ove moćne biljke zapisana je još u Bibliji i Kuranu: Leči nadutost i jetru, jača imunitet i krvne sudove.

Da ne bi bilo zabune, ova biljka nije u srodstvu s kimom kakvog poznajemo u našoj kuhinji i koji rado posipamo po kiflicama. Njena svojstva se pominju još u Kuranu i Bibliji.Naime, radi se o crnom kimu (lat. Nigella sativa) poreklom iz jugozapadne Azije. Semenke ove biljke koriste se više od 2000 godina u medicini, a mogu se nabaviti i u obliku ulja.

Crni kim pomaže kod širokog spektra tegoba: kod probavnih smetnji, nadutosti, oslabljene jetre, migrene, raznih upala, zatim kod gljivičnih, bakterijskih i virusnih infekcija, pospešuje proizvodnju mleka kod dojilja. Reguliše hormone, jača imunitet, pomaže kod kožnih oboljenja, ublažava simptome alergija, jača krvne žile…

Njegova lekovitost spominje se i u Bibliji i u Kuranu. Islamski poslanik Muhamed je govorio: ‘Crni kim leči sve bolesti osim smrti’.

Autor: D.Bošković