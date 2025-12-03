Najbolji recept za vazdušaste i hrskave palačinke koje ćete praviti non-stop

Prave vazdušaste i hrskave palačinke, bez greške, po meri naših baka. Tajna smese je u kiseloj vodi – probajte i pravite ih non-stop!
Kad kažemo „jede mi se nešto slatko“, obično pomislimo na palačinke. Brzo se pripremaju, ukusne su i možemo da ih jedemo solo, ali i sa šećerom, mlevenim orasima, džemom, eurokremom… Postoje i one slane varijante sa kiselom pavlakom, šunkom, majonezom, kačkavaljem, kiselim krastavčićima, mariniranim šampinjonima…
Ako niste vešti u kuhinji, a želite da napravite palačinke po receptu naših baka, obavezno zabeležite univerzalni recept koji donosimo.
Sastojci:
5 jaja
dve supene kašike šećera
pola kafene kašičice soli
800 grama brašna
600 mililitara kisele vode
Priprema:
Odvojite belanca od žumanaca, pa ih mikserom umutite u čvrst sneg. Dodajte šećer, još malo mutite mikserom, pa dodajte ostale sastojke i sve lepo sjedinite tako da smesa bude glatka, bez ijedne grudvice.
U tiganj stavite kašiku masti (ili ulja), sačekajte da se zagreje, pa sipajte malo smese za palačinke i pecite dok obe strane ne porumene. Palačinke su gotove kad ivice testa počnu da se odvajaju od tiganja i dobiju braonkastu boju. Ringla mora da bude vrela, jer što se palačinke kraće peku to će upiti manje masnoće i biće vazdušastije.
Autor: D.Bošković