ŠTA ŽENE ZNAJU SA 40, A VOLELE BI DA SU ZNALE SA 20: Istine koje se uče sa vremenom i iskustvom!

Tek kad žena zakorači u četrdesete, shvati koliko je u mladosti brinula o stvarima koje danas ne bi ni primetila – i za koje sigurno ne bi trošila živce, suze i vreme.

Evo šta bi gotovo svaka žena volela da je znala već sa svojih 20:

1. Tvoje telo je lepo – tada, sada i biće zauvek Sa 20 si ubeđena da imaš mane. Sa 40 shvatiš da je to bilo najlepše telo koje si mogla da poželiš, potpuno zdravo i puno života. Danas bi ga nosila sa ponosom, bez skrivanja i bez izvinjavanja.

2. Ne moraš se svima dopasti ﻿﻿Sa 20 se trudiš da te svi vole.Sa 40 shvatiš: ako te svi vole, nešto ne radiš dobro.Mir dolazi tek kad prihvatiš da je potpuno u redu da nekome nisi simpatična — dok god si u miru sa sobom.

3. Tvoja vrednost nije u tuđim mišljenjima﻿﻿ Komentari drugih ljudi nisu istina o tebi. To naučiš tek kad prođeš dovoljno puta kroz situaciju da te neko potceni, odbaci ili kritikuje — a ti opstaneš i budeš još jača.

4. “Ne” je kompletna rečenica Ne treba ti objašnjenje. Ne treba ti izvinjenje.“NE” koji sa 20 jedva izgovoriš, sa 40 postane najmoćnija reč u tvom rečniku.

5. Ljubav nije drama﻿﻿ U dvadesetim misliš da ako “puca”, “boli” i “vrti te kao centrifuga” — to je prava ljubav.U četrdesetim znaš: prava ljubav je mir, stabilnost i partner koji ne traži da menjaš sebe da bi mu bila dovoljna.

6. Karijera se gradi maratonom, ne sprintom ﻿﻿Sa 20 želiš sve odmah — uspeh, priznanje, poziciju.Sa 40 znaš da se najjače karijere grade polako, posvećeno i pametno, i da nijedan posao ne vredi tvog mentalnog zdravlja.

7. Prijatelji koje imaš posle 40 – to je tvoj izabrani krug U dvadesetim si okružena ljudima: kolegama sa faksa, drugarima i poznanicima.U četrdesetim shvatiš da pravi prijatelji mogu da stanu za jedan sto — ali su vredniji od celog stadiona ljudi.

8. Briga o sebi nije luksuz nego naj osnovnija stvar "Nemam vremena za sebe“ - sa 20 deluje normalno.Sa 40 shvatiš da bez brige o sebi nemaš šta da daš drugima — ni partneru, ni deci, ni poslu, ni peijateljima.

9. Nisi dužna da ispunjavaš tuđa očekivanja Ne moraš da se udaš „kad je vreme“, da imaš decu „kad drugi misle“, da radiš posao „koji je siguran“.Sa 40 konačno znaš - živi se po sopstvenim pravilima.

10. Tvoje granice su tvoje bogatstvo﻿﻿ Naučiš da čuvaš svoj mir, svoju energiju i svoje vreme.Sa 20 kažeš „može“ jer misliš da tako treba.Sa 40 kažeš „neću“ jer znaš šta ti prija.

Autor: S.Paunović