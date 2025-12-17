AKTUELNO

Lifestyle

ŠTA ŽENE ZNAJU SA 40, A VOLELE BI DA SU ZNALE SA 20: Istine koje se uče sa vremenom i iskustvom!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Tek kad žena zakorači u četrdesete, shvati koliko je u mladosti brinula o stvarima koje danas ne bi ni primetila – i za koje sigurno ne bi trošila živce, suze i vreme.

Evo šta bi gotovo svaka žena volela da je znala već sa svojih 20:

1. Tvoje telo je lepo – tada, sada i biće zauvek Sa 20 si ubeđena da imaš mane. Sa 40 shvatiš da je to bilo najlepše telo koje si mogla da poželiš, potpuno zdravo i puno života. Danas bi ga nosila sa ponosom, bez skrivanja i bez izvinjavanja.

2. Ne moraš se svima dopasti ﻿﻿Sa 20 se trudiš da te svi vole.Sa 40 shvatiš: ako te svi vole, nešto ne radiš dobro.Mir dolazi tek kad prihvatiš da je potpuno u redu da nekome nisi simpatična — dok god si u miru sa sobom.

3. Tvoja vrednost nije u tuđim mišljenjima﻿﻿ Komentari drugih ljudi nisu istina o tebi. To naučiš tek kad prođeš dovoljno puta kroz situaciju da te neko potceni, odbaci ili kritikuje — a ti opstaneš i budeš još jača.

4. “Ne” je kompletna rečenica Ne treba ti objašnjenje. Ne treba ti izvinjenje.“NE” koji sa 20 jedva izgovoriš, sa 40 postane najmoćnija reč u tvom rečniku.

Foto: Pixabay.com

5. Ljubav nije drama﻿﻿ U dvadesetim misliš da ako “puca”, “boli” i “vrti te kao centrifuga” — to je prava ljubav.U četrdesetim znaš: prava ljubav je mir, stabilnost i partner koji ne traži da menjaš sebe da bi mu bila dovoljna.

6. Karijera se gradi maratonom, ne sprintom ﻿﻿Sa 20 želiš sve odmah — uspeh, priznanje, poziciju.Sa 40 znaš da se najjače karijere grade polako, posvećeno i pametno, i da nijedan posao ne vredi tvog mentalnog zdravlja.

7. Prijatelji koje imaš posle 40 – to je tvoj izabrani krug U dvadesetim si okružena ljudima: kolegama sa faksa, drugarima i poznanicima.U četrdesetim shvatiš da pravi prijatelji mogu da stanu za jedan sto — ali su vredniji od celog stadiona ljudi.

8. Briga o sebi nije luksuz nego naj osnovnija stvar "Nemam vremena za sebe“ - sa 20 deluje normalno.Sa 40 shvatiš da bez brige o sebi nemaš šta da daš drugima — ni partneru, ni deci, ni poslu, ni peijateljima.

9. Nisi dužna da ispunjavaš tuđa očekivanja Ne moraš da se udaš „kad je vreme“, da imaš decu „kad drugi misle“, da radiš posao „koji je siguran“.Sa 40 konačno znaš - živi se po sopstvenim pravilima.

10. Tvoje granice su tvoje bogatstvo﻿﻿ Naučiš da čuvaš svoj mir, svoju energiju i svoje vreme.Sa 20 kažeš „može“ jer misliš da tako treba.Sa 40 kažeš „neću“ jer znaš šta ti prija.

Autor: S.Paunović

#Mladost

#iskustvo

#istina

#Žene u dvadesetim

#Žene u četrdesetim

#žene

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nikad nećemo saznati šta bi se desilo: Đukić otkrio da li su mu draži Anitini ili Teodorini zagrljaji! (VIDEO)

Lifestyle

Tokom žučne rasprave sa partnerom, NIKADA nemojte da izgovorite ovu REČ!

Lifestyle

Šta ljudi najčešće mrze kod svojih partnera, otkrivaju terapeuti

Lifestyle

Žene na muškarcima prvo primećuju širinu ramena, a znate li šta oni prvo vide kod žena?

Zanimljivosti

Veliki broj Srba čuva ovaj predmet u kući, a nisu svesni da imaju 'đavola'! Privlači lošu energiju, tera novac iz kuće i stvara probleme!

Lepota i Moda

NEMATE ACETON? Evo čime još možete da skinete lak sa noktiju bez problema - ovo sigurno imate u kući