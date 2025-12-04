AKTUELNO

Zadruga

Nikad nećemo saznati šta bi se desilo: Đukić otkrio da li su mu draži Anitini ili Teodorini zagrljaji! (VIDEO)

Ne zna ni sam šta bi rekao!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Anitu Stanojlović.

- Pa naravno da ne bi Filip bio s tobom da se nije napio? - glasilo je pitanje.

- Okej, sad ćemo imati s*ks samo utorkom - odgovorila je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Zašto misliš da će ti grljenje s Anitom pomoći da preboliš zagrljaje s Teodorom? - glasilo je pitanje.

- S Anitom sam imao mnogo dublji odnos napolju, a s Teodorom nikada nećemo saznati šta bi bilo. Nikada nisam imao emocije prema njoj, ali mi je bilo lako da to presečem - rekao je Filip.

- Ja se nikad nisam osećala kao utorak devojka, što je i Filip pričao kao i ja. Što se njihovog odnosa tiče mene to ne zanima i mi smo se distancirali. Mnogo bi bilo pametnije da Nenad nije to uradio jer bi onda video da li bi nešto bilo ili ne - rekla je Teodora.

- Ja neću da grešim dušu i ne znam da li je i kome poručila sinoć pesmu - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

