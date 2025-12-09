AKTUELNO

Ako u jajetu vidite ovakvu mrlju – odmah ga bacite!

Jaja su mnogima idealan doručak jer se brzo pripremaju i mogu se spremiti na bezbroj načina. Često biramo ona koja izgledaju savršeno glatko i jednolično, ali stručnjaci objašnjavaju da neravnine i sitne tačkice na ljusci nisu razlog za brigu.

Takve nepravilnosti nastaju dok se jaje još razvija u kokoški, kada se okretanje odvija sporije nego što bi trebalo. To ne utiče na kvalitet ni na ukus, pa su ovakva jaja potpuno bezbedna za jelo – pod uslovom da se pravilno termički obrade.

Kada jaje treba baciti

Najveća opasnost i dalje ostaje salmonela, pa je presudno da se jaja dobro skuvaju ili isprže. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je pravi alarm ako primetite tamne, zelene ili čudne fleke unutar samog jajeta – takva jaja nikako ne treba konzumirati, već ih odmah baciti.

