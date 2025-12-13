Povrće koje ima samo 22 kalorije biće hit zdrave ishrane u 2026!

Nakon godina u kojima je karfiol bio neprikosnovena zvezda tanjira svih koji paze na zdravu ishranu, čini se da mu polako dolazi kraj.

Na scenu se vraća staro, dugo potcenjeno i cenovno vrlo pristupačno povrće koje bi 2026. moglo postati apsolutni hit – kupus.

Kupus se vraća na velika vrata

Prema godišnjem izveštaju Pinterest Predicts, interesovanje za kupus snažno raste. „U narednoj godini boomeri i pripadnici generacije X oprostiće se od opsesije karfiolom i okruniti kupus glavnom namirnicom kuhinje“, stoji u predviđanju. Pretrage za okruglicama od kupusa porasle su za čak 110% u periodu od septembra 2024. do avgusta 2025. u odnosu na godinu ranije.

Veliki skok beleži i interesovanje za tradicionalno poljsko jelo golumpki – punjene listove kupusa u umaku, kao i za supu od dinstanog kupusa i mlevene govedine, sa rastom od 95%. Sve češće se traže i modernije varijante poput kupusa sa alfredo sosom, kao i fermentisana i dinstana jela.

Zašto nutricionisti hvale kupus

Nutricionisti ističu da je kupus mnogo ukusniji nego što izgleda i nutritivno bogatiji nego što većina ljudi misli. „Kupus je izuzetno svestran, lako dostupan i povoljan, što ga čini idealnim za svakodnevnu ishranu“, kaže dijetetičarka Julia Zumpano za Cleveland Clinic.

Kupus dolazi u raznim bojama i oblicima i temelj je brojnih svetskih kuhinja – od zasitnih variva i fermentisanih specijaliteta poput kimčija i kiselog kupusa, do laganih salata i jela iz voka.

Prava nutritivna bomba

Osim što je jeftin i dugo traje, kupus je niskokaloričan, a prepun korisnih nutrijenata. Jedna šolja sirovog zelenog kupusa pokriva:

54% dnevne potrebe za vitaminom C (imunitet, kolagen)

85% dnevne potrebe za vitaminom K (zdravlje kostiju, zgrušavanje krvi)

Sadrži i kalijum koji reguliše krvni pritisak, kao i biljne sterole koji mogu sniziti nivo „lošeg“ LDL holesterola. Bogat je antioksidansima koji pomažu u borbi protiv upala – ključnog faktora u razvoju metaboličkih bolesti.

Saveznik probave i mršavljenja

Vlakna i biljni steroli iz kupusa povoljno deluju na probavu jer hrane dobre crevne bakterije, važne i za imunitet. „Kupus može pomoći da probava ostane uredna“, ističe Zumpano. Osim toga, može biti odličan saveznik kod zdravog i sigurnog mršavljenja.

Razlog je jednostavan – šolja sirovog kupusa ima tek oko 22 kalorije, pa ga možete jesti u većim količinama bez straha od gojenja.

Kupus je povrće koje se vraća u centar pažnje – jeftin, zdrav, svestran i niskokaloričan. Nutricionisti ga nazivaju pravom nutritivnom bombom, a trendovi pokazuju da bi 2026. mogao postati apsolutni hit zdrave ishrane.

Autor: Dalibor Stankov