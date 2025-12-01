Čuvena ruska astrološkinja podelila veliki horoskop za 2026. godinu: Za svaki znak ima važnu najavu

Iako se čini da je 2026. godina tako daleko, nije baš tako. A evo šta kaže poznata ruska astrološkinja Tamara Globa i kakva je njena prognozu za 2026. godinu i čemu, kada je reč o horoskopu, može da se nada svaki znak.

Ovan

Godina 2026. će biti vreme značajnih promena u profesionalnoj sferi. Mnogi od vas će osetiti neviđeni talas energije i entuzijazma, što će dovesti do smelih ideja i neobičnih rešenja. U proleće su moguće neočekivane ponude za saradnju ili učešće u zanimljivim projektima.

Letnji period će Ovnovima doneti živopisne utiske i nova poznanstva, što može značajno da utiče na njihov lični život. Na jesen su verovatne promene u uslovima stanovanja ili prređenja. Finansijska situacija će biti stabilna, sa tendencijom rasta do kraja godine. U odnosima sa voljenima mogući su trenuci napetosti zbog preterane impulsivnosti, ali zahvaljujući diplomatiji biće moguće da nađete kompromis.

Bik

Godina 2026. će biti vreme dubokih unutrašnjih transformacija za Bika. Postojaće želja za samousavršavanjem i savladavanjem novih veština. U prvoj polovini godine mogući su karijerni izgledi vezani za proširenje profesionalnih horizonata.

Tokom leta su verovatni prijatni događaji u porodičnom krugu, možda proširenje porodice ili velika kupovina. U jesen zvezde obećavaju uspeh u kreativnim poduhvatima i hobijima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću značajne uštede. U ljubavnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su već u vezi. Nova poznanstva će vam preokrenuti život.

Blizanci

Za Blizance, 2026. će biti vreme aktivne komunikacije i uspostavljanja važnih kontakata. Početkom godine mogući su zanimljivi poslovni predlozi koji zahtevaju brzo donošenje odluka. U proleće su verovatna duga privatna ili poslovna putovanja, koja će doneti ne samo profesionalne koristi, već i nove perspektive. Letnji period se odlikuje posebnom produktivnošću u radu i sprovođenjem dugogodišnjih planova.

U jesen biste mogli poželeti da promenite okruženje ili renovirate dom. Finansijska sfera će se razvijati pozitivno, sa mogućnošću dobijanja dodatnih prihoda. U ličnom životu očekuju se pozitivnii događaji koji mogu promeniti vaš uobičajeni način života.

Rak

Godina 2026. će Rakovima doneti mnogo mogućnosti za samorealizaciju. U proleće će se povećati profesionalna aktivnost, a pojaviće se i izgledi za npredovanje u karijeri. Letnji period će biti povoljan za pokretanje novih projekata i sprovođenje dugogodišnjih planova.

U jesen su verovatni značajni događaji u porodičnom životu - vezani za nekretnine ili nasledstvo. Finansijska situacija će biti stabilna, sa tendencijom poboljšanja do kraja godine. U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji traže partnera za ozbiljnu vezu ili srodnu dušu. Mogući su sudbonosni susreti i nova poznanstva koja će uticati na vaš budući život.

Lav

Za Lavove će 2026. godina biti vreme za oslobađanje njihovog kreativnog potencijala i ostvarivanje ambicija. U proleće su verovatni značajni događaji u profesionalnoj sferi, vezani za unapređenje ili prelazak na nov nivo. Letnji period karakteriše posebna inspiracija i energija, što će pozitivno uticati na sve poduhvate. Na jesen su moguće promene uslova stanovanja ili velike kupovine.

Finansijska situacija će se uspešno razvijati, sa mogućnošću značajne uštede. U ličnom životu očekuju se pozitivni događaji i nova poznanstva. Postojeće veze će dobiti novi podsticaj za razvoj, a usamljeni predstavnici znaka mogu upoznati osobu koja im može promeniti život.

Devica

Godina 2026. će biti vreme važnih odluka i radikalnih promena za Device. U proleće su mogući značajni događaji u profesionalnoj sferi, vezani za nove projekte ili proširenje aktivnosti. Letnji period karakteriše posebna produktivnost i uspešna realizacija planova. U jesen su verovatne promene u ličnom životu ili porodičnim odnosima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću dobijanja dodatnih prihoda.

U ljubavnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su u vezi. Nova poznanstva biće ozbiljna i mogu dovesti do stvaranja porodice.

Vaga

Za Vage, 2026. će biti vreme aktivnog samoizražavanja i razvoja talenata. U proleće su mogući značajni događaji u profesionalnoj sferi, vezani za nove projekte ili proširenje aktivnosti. Letnji period karakteriše posebna produktivnost i uspešna realizacija planova. U jesen su verovatne promene u ličnom životu ili porodičnim odnosima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću dobijanja dodatnih prihoda.

U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su u vezi. Nova poznanstva biće ozbiljna i mogu dovesti do stvaranja porodice.

Škorpija

Godina 2026. će Škorpijama doneti mnogo mogućnosti za samorealizaciju. U proleće će se povećati profesionalna aktivnost, a pojaviće se i izgledi za napredovanje u karijeri. Letnji period će biti povoljan za pokretanje novih projekata i sprovođenje dugogodišnjih planova.

U jesen su verovatni značajni događaji u porodičnom životu, vezani za nekretnine ili nasledstvo. Finansijska situacija će biti stabilna, sa tendencijom poboljšanja do kraja godine. U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji traže partnera za ozbiljnu vezu. Mogući su sudbonosni susreti i nova poznanstva koja će uticati na vaš budući život.

Strelac

Za Strelca, 2026. godina biće vreme aktivnog razvoja i širenja horizonta. U proleće su moguća duga privatna ili poslovna putovanja, koja će doneti ne samo profesionalne koristi, već i nove perspektive. Letnji period karakteriše posebna produktivnost u radu i sprovođenje dugogodišnjih planova. U jesen se može javiti želja za promenom okruženja ili reorganizacijom doma.

Finansijska sfera će se razvijati pozitivno, sa mogućnošću dodatnih prihoda. U vašem ličnom životu očekuju se pozitivni događaji koji mogu promeniti uobičajeni način života.

Jarac

Godina 2026. će biti vreme značajnih promena u profesionalnoj sferi za Jarčeve. U proleće su moguće neočekivane ponude za saradnju ili učešće u zanimljivim projektima. Na leto su verovatni prijatni događaji u porodičnom krugu, možda proširenje porodice ili velika kupovina. U jesen zvezde obećavaju uspeh u kreativnim poduhvatima i hobijima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću značajne uštede.

U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su već u vezi. Nova poznanstva će biti osveženje.

Vodolija

Godina 2026. će biti vreme dubokih unutrašnjih transformacija za Vodoliju. Postojaće želja za usavršavanjem i savladavanjem novih veština. U prvoj polovini godine mogući su karijerni izgledi vezani za proširenje posla.

U leto su verovatni prijatni događaji u porodičnom krugu, možda proširanje porodice ili velika kupovina. U jesen zvezde obećavaju uspeh u kreativnim poduhvatima i hobijima. Finansijska situacija će biti stabilna, sa mogućnošću značajne uštede. U vašem ličnom životu nastupiće period harmonije i međusobnog razumevanja, posebno za one koji su već u vezi.

Ribe

Za Ribe, 2026. biće vreme aktivne komunikacije i uspostavljanja važnih kontakata. Početkom godine mogući su zanimljivi poslovni predlozi koji zahtevaju brzo donošenje odluka. U proleće su verovatna duga privtna ili poslovna putovanja, koja će doneti ne samo profesionalne koristi, već i nove perspektive. Letnji period obeležiće posebna produktivnost u radu i sprovođenje dugogodišnjih planova.

U jesen biste mogli poželeti da promenite okolinu ili renovirate dom. Finansijska sfera će se po

Autor: A.A.