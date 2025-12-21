Kriza koja menja sve: Brak sa jednim znakom više neće biti isti

U poslednje vreme imate osećaj da je atmosfera u vašem domu napeta, da birate reči i pazite na svaki korak. Sitnice prerastaju u rasprave, a bliskost kao da je nestala bez najave.

Ako vam je partner Lav i sve vam ovo zvuči poznato, niste umišljali - ulazite u astrološki izazovan period koji direktno testira vaš brak.



Ipak, ovo nije najava kraja, već poziv na buđenje i razumevanje.

Lavovima vlada Sunce - oni žive od pažnje, priznanja i osećaja da su voljeni i poštovani. Trenutni planetarni uticaji, posebno Saturn, snažno pritiskaju njihov ego i stvaraju osećaj da su potcenjeni, sputani ili zanemareni.



Važno je da znate - Lav se ne ljuti zato što vas ne voli, već zato što se u sebi oseća nesigurno.

Zašto je baš sada brak na testu?

Astrološki gledano, ovo je faza u kojoj Lav ima osećaj da mu se oduzima tron. Kada se Lav oseća ugroženo, on reaguje glasno, dramatično i impulsivno. Brak tada postaje polje borbe ega, a ne ljubavi.

1. Nahranite ego, ali ne gubite sebe

Lav se topi na priznanje. Umesto direktne kritike, krenite pohvalom:

"Znam koliko se trudiš i koliko nam daješ, ali me način na koji govoriš povređuje."

Ovim ne popuštate, već birate pametniji pristup.

2. Dajte im prostor da "izgore"

Ponekad Lavu treba publika, ne protivnik. Saslušajte bez prekidanja nekoliko minuta. Često će se sami smiriti kada izbace nakupljenu frustraciju.

3. Fizička bliskost kao znak primirja

Kada reči postanu preteške, dodir govori više. Zagrljaj, ruka na ramenu ili blizina mogu trenutno spustiti tenziju. Lavovi ljubav osećaju kroz dodir.

Iza jake spoljašnjosti, vaš Lav samo želi potvrdu da je i dalje voljen, važan i poseban. Ovaj period nije kazna - to je test.

Ako ga prođete zajedno, odnos može postati stabilniji, dublji i strastveniji nego ranije.

Večeras, umesto da svako gleda u svoj ekran, uzmite partnera za ruku. Pokažite mu da ste tim, jer ljubav koja preživi ponos, preživi sve.

Autor: D.Bošković