Primenite ove 4 tehnike i postanite majstori u krevetu: Dovode ženu do vrhunca i pružaju neverovatno uživanje

Naučnici sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Indijani sproveli su studiju koja je identifikovala četiri tehnike koje značajno povećavaju zadovoljstvo žena tokom vaginalne penetracije.

Studija je prvo uključila 4.270 žena iz različitih delova sveta kako bi identifikovala obrasce seksualnog zadovoljstva. Zatim su pogledali još 3.017 američkih žena, starosti od 18 do 93 godine, kako bi potvrdili rezultate.



Ove tehnike su posebno korisne za parove koji uživaju u penetrativnom seksu. Svaka žena zna da ponekad samo stavljanje i izbacivanje može postati monotono i da se ne pogode uvek prava mesta.



Evo četiri načina na koja možete učiniti penetraciju još prijatnijom:



Pecanje

Ova tehnika je najpopularnija među ženama, a 87,5% njih je reklo da su se više zabavile. Pecanje uključuje rotaciju, podizanje ili spuštanje karlice ili kukova tokom penetracije, čime se podešava položaj penisa ili igračke unutar vagine. Ovo podešavanje može povećati unutrašnju i klitoralnu stimulaciju, što može dovesti do stimulacije G tačke.

Plićak

Plitka stimulacija ulaza u vaginu povećava zadovoljstvo kod 83,8% žena. To podrazumeva nežno ubacivanje penisa, prsta ili igračke samo na ulaz u vaginu, bez dubokog prodiranja. Ova tehnika stimuliše delove klitorisa koji okružuju ulaz u vaginu, pružajući dodatno zadovoljstvo.



Ljuljanje baze penisa ili seks igračke unutar vagine, umesto klasičnog guranja unutra i van, čini penetraciju prijatnijom za 76,4% žena. Ovaj pokret omogućava stalnu stimulaciju klitorisa, što može povećati osećaj intimnosti i dovesti do intenzivnijih orgazama.

Uparivanje

Ova tehnika, koja je prijatnija za 69,7% žena, podrazumeva istovremenu stimulaciju klitorisa prstom ili igračkom tokom vaginalne penetracije. Kombinovanje stimulacije klitorisa i G tačke može dovesti do jačih i češćih orgazama. U ovom slučaju, neke poze kao što su misionarska, doggy style ili kaubojka mogu biti posebno korisne.

Autor: D.Bošković