POLICIJA I CARINICI UPALI NA AUTO-OTPAD U BIJELOM POLJU: Pregledano ukupno 38 vozila, a oduzeto pet automobila visoke klase

Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever", u saradnji sa službenicima Uprave carina, sproveli su zajedničku kontrolu auto-otpada u Bijelom Polju, tokom koje je oduzeto pet vozila visoke klase.

- Kontrola je izvršena na auto-placu u vlasništvu I.Lj. iz Bijelog Polja. Tom prilikom pregledano je ukupno 38 vozila, dok je za pet vozila visoke klase – od kojih su tri poreklom iz Engleske, a dva iz Italije – utvrđeno da nisu izmirene obaveze po osnovu carine i poreza. Kako se sumnja, namera vlasnika bila je da navedena vozila rashoduje i proda u delovima, saopšteno je iz UP.

O događaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela.

