POLICIJSKI PAS PRONAŠAO DVOSTRUKOG UBICU U CRNOJ GORI: Lazar Vulević uhapšen u izolovanom objektu u Baru!

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odelenja bezbednosti Bar, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije, koristeći sve raspoložive resurse i sprovodeći hitne i intenzivne mere iz svoje nadležnosti, locirali su i uhapsili Lazara Vulevića, osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Nikšiću, saopštila je policija.

„Policajci su, uz pomoć službenog psa, u veoma kratkom roku locirali i u jednom izolovanom objektu u Baru uhapsili Lazara Vulevića, osumnjičenog za teško ubistvo“, navode iz crnogorske policije.

Policija je saopštila da će Vulević, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden tužiocu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici radi dalje nadležnosti.

Proverama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je osumnjičeni u prethodnom periodu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija odslužio zatvorske kazne u trajanju od skoro 13 godina zbog krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Autor: Dalibor Stankov