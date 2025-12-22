Saveti za razvedene roditelje: Kako bez stresa provesti praznike sa decom

Praznično razdoblje može biti stresno za svakoga, a posebno za razvedene roditelje, njihovu decu i spojene porodice.

Kako bi olakšali ovo doba godine, roditelji sa ličnim iskustvom, psihološkinja dr. Ahona Guha i Veće samohranih majki i njihove dece (CSMC) podelili su najbolje savete za snalaženje u složenoj porodičnoj dinamici i upravljanje očekivanjima i prazničnim tempom, prenosi The Guardian.

Važno je napomenuti da su ovi saveti namenjeni roditeljima sa funkcionalnim odnosima, a ne situacijama u kojima se kontakt sa decom koristi kao oružje ili postoji istorija porodičnog nasilja.

1. Komunikacija je ključ

Ključno je rano definisati očekivanja vezana za raspored, poklone i druženja sa širom porodicom. Neki roditelji imaju fiksne dogovore, dok drugi, zbog prirode posla ili okolnosti, moraju češće komunicirati i prilagođavati se. CSMC savetuje da se u dogovor uključe i deca, kako bi izrazila svoje želje.

2. Dečje potrebe na prvom mestu

Psihološkinja Guha naglašava da fokus uvek treba da bude na potrebama dece. Praznici mogu stvoriti pritisak, ali važnije je da deca provedu opuštene i prijatne dane, nego da se roditelji slepo drže pravila. Nekada to znači da roditelj neće videti decu na sam Božić, ali šira slika pokazuje da deca brzo odrastaju i da je važno očuvati mir.

3. Pronađite prilike za druženje bez stresa

Ako ste u dobrim odnosima sa bivšim partnerom, organizujte zajedničke, neformalne aktivnosti – šetnje, razgledanje prazničnih lampica, odlazak u bioskop ili druženje uz desert. Takvi trenuci stvaraju uspomene bez pritiska i jačaju osećaj zajedništva.

4. Stvorite nove rituale

Neki roditelji stvaraju sopstvene praznične rituale. Primer je „FunXmas“ – alternativni Božić koji se slavi nedelju dana kasnije, sa posebnim doručkom, ručkom i poklonima. Novi rituali pružaju deci stabilnost i osećaj pripadnosti, a mogu postati tradicija koja traje godinama.

5. Ravnoteža je prioritet

Velika porodična okupljanja mogu biti iscrpljujuća za decu. Uvođenje pauza i vremena za odmor pomaže da se smanji stres. Filozofije života u dva doma često se razlikuju, pa je važno pronaći balans i prepoznati okidače koji izazivaju napetost.

6. Budite fleksibilni i prilagodljivi

Planovi se mogu izjaloviti. Kada se to dogodi, važno je „biti kao reka“ – pustiti da stvari teku i ne dozvoliti da prošlost utiče na sadašnjost. Fleksibilnost i prilagodljivost ključni su za uživanje u praznicima.

7. Okrenite se drugima

Pomoć drugima može ublažiti sopstveni stres. Organizovanje tajnog Deda Mraza, zajedničke donacije ili deljenje obroka sa drugim samohranim roditeljima jača mrežu podrške i osećaj zajednice.

Autor: Dalibor Stankov