Prijateljica se stalno žali, a ne sluša savet: Kako sačuvati prijateljstvo bez sopstvenog stresa!

Jer podrška ima granice – evo kako prepoznati kada je vreme da sačuvate sebe

Prijateljstvo je jedno od najvrednijih veza u životu, ali kada jedna osoba mesecima ili čak godinama stalno žali, a ne želi da prihvati savet ili promenu, to može postati emotivno iscrpljujuće. Takva dinamika može da stvori osećaj frustracije, napetosti i krivice – i često nas dovodi u situaciju da ne znamo kako da reagujemo

Prvi korak je prepoznati obrazac. Ako primetite da se priče ponavljaju, a vaša prijateljica stalno insistira na istim problemima bez akcije, važno je da postavite granice. Nije vaša odgovornost da rešavate tuđe probleme, posebno kada ona odbija da uradi korak ka rešenju.

Drugi korak je iskrena, ali nežna komunikacija. Možete reći kako se osećate i ponuditi podršku na način koji ne iscrpljuje vas. Na primer: „Razumem te i želim da ti bude bolje, ali možda bi bilo korisno da pokušaš i ove savete koje smo pričale.“ Time jasno postavljate granicu bez prekidanja prijateljstva.

Treći korak je balans. Ponekad je potrebno smanjiti intenzitet razgovora ili se povremeno distancirati, ne zbog prijateljice, već zbog svog emocionalnog zdravlja. Prijateljstvo koje iscrpljuje i ne donosi rast nije zdravo – a postavljanje granica pomaže da veza ostane održiva.

Podrška je važna, ali istinska briga uključuje i sposobnost da znamo kada reći dosta. Na taj način ljubav i prijateljstvo ostaju, ali bez gubitka sopstvene energije i mira.

Autor: S.Paunović