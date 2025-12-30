KAKO DA SE NAJBRŽE ZAGREJEŠ KADA SI NAPOLJU, A HLADNO JE? Ovi trikovi zaista pomažu!

AKTUELNO

Uz nekoliko pametnih poteza možeš brzo da podigneš telesnu temperaturu – čak i na minusu.

Kretanje je ključno. Brzo hodanje, lagano poskakivanje ili pomeranje ruku i nogu podstiče cirkulaciju i zagreva telo.

Obrati pažnju na slojevito oblačenje. Više tankih slojeva zadržava toplotu bolje nego jedan debeo, a kapa i rukavice prave ogromnu razliku.

Ako možeš, popij topao napitak – čaj ili supu. Toplota iznutra pomaže telu da se brže zagreje.

Foto: Pixabay.com

Izbegavaj stajanje u mestu i vlažnu odeću, jer upravo to najbrže hladi organizam.

Kada si napolju i hladno je, pokret, slojevi i toplina iznutra su tvoji najbolji saveznici.

