Prestanite da gubite svoje dragoceno vreme: Tri kućna posla idu u zaborav

Savremene domaćice sve češće biraju efikasnost umesto tradicije, a jednostavne promene u rutini mogu uštedeti na desetine sati mesečno. Moderni materijali, napredniji kućni aparati i bolja organizacija omogućili su nam da se oslobodimo suvišnih navika koje su samo pravile dodatni posao.

Ono što je nekada bilo znak domaćinskog savršenstva, danas je često samo gubljenje vremena koje se može pametnije iskoristiti.

Čisto gubljenje vremena: Peškiri i posteljina ne moraju da se peglaju

Peškiri i posteljina su nekada bili gotovo simbol domaćinske urednosti, a pegla je radila prekovremeno. Ipak, u modernoj svakodnevici to više nije obavezna rutina. Čim peškir upotrebite prvi put, savršena glatkoća nestaje, a sav trud uložen u peglanje postaje nevidljiv. Uz to, savremeni materijali se sami poravnavaju tokom sušenja, pa pegla ima sve manje posla.

Naravno, za praznike, goste ili posebne prilike lepo ispegljeni komadi i dalje imaju čar, ali svakodnevno peglanje samo dodaje nepotreban teret. Kako često kažu savremene domaćice — „Sreća je kada vaša porodica ne primeti da li su peškiri peglani.”

Manje prljavog posuđa: Hrana može da ostane i u originalnoj posudi

Jedna od najčešćih zabluda u domaćinstvu je da hranu uvek treba presipati u manje činije pre nego što je stavite u frižider. Danas to jednostavno nije potrebno. Moderni frižideri bez problema održavaju optimalnu temperaturu i kada se u njima nađe veći lonac ili šerpa sa poklopcem.

Ovakav pristup štedi vreme, smanjuje količinu prljavog posuđa i čuva ukus jela jednako efikasno kao i presipanje u manje ambalaže. U praktičnom domaćinstvu pravilo je jednostavno — što manje posuda koristite, manje vremena gubite na pranje i sređivanje.

Prirodno sušenje posuđa: Brisanje krpom je prošlost, to vreme možete bolje da iskoristite

Nekada je svaka šoljica morala da se obriše, a svaka kap vode skinuće se kuhinjskom krpom. Danas je jasno da je prirodno sušenje posuđa ne samo praktičnije, već i higijenski bolje. Posuđe ostavljeno da se osuši na vazduhu u ocetki ili na stalku ostaje čistije, jer kuhinjske krpe, ma koliko ih često prali, mogu zadržavati bakterije.

Izuzetak postoji samo kada vam nedostaje vremena ili očekujete goste i želite da kuhinja brzo izgleda uredno. Ali u svakodnevici, ručno brisanje svakog tanjira potpuno je nepotrebno – a prirodno sušenje posuđa štedi vreme i živce.



Autor: Jovana Nerić