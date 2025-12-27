Ovo su filmski božićni klasici koje morate da pogledate tokom praznika: Fale vam još samo ćebence i topli napitak (VIDEO)

Dok sve miriše na cimet i lampice šljašte svuda oko nas, nema boljeg osećaja od toplog napitka, ćebenceta i dobrog božićnog filma. Neki filmovi nas vraćaju u detinjstvo, neki nas nasmeju do suza, dok nas drugi podsećaju na ono najvažnije – ljubav, porodicu i male čarolije svakodnevnog života.

Sam u kući (Home Alone) – 1990.

Kultan zbog nezaboravne priče o domišljatom dečaku koji se sam suočava s lopovima i zato što savršeno balansira humor, akciju i božićnu toplinu. Postao je obavezni deo prazničnog repertoara širom sveta.

Divan život (It’s a Wonderful Life) – 1946.

Jedan od najdirljivijih filmova svih vremena, koji je s godinama postao simbol nade, zahvalnosti i smisla života, naročito u božićno vreme. Često se smatra najboljim božićnim filmom svih vremena.

U stvari ljubav (Love Actually) – 2003.

Zahvaljujući jakoj glumačkoj postavi i toplim pričama koje slave ljubav u svim oblicima, ovaj film postao je božićna tradicija milionima gledalaca. Savršeno dočarava emocije praznika.

Vilenjak (Elf) - 2003.

"Vilenjak" je božićna komedija o čoveku koji je odrastao među vilenjacima na Severnom polu i kreće u Njujork da pronađe svog pravog oca. Film je postao kultni klasik zahvaljujući šarmantnoj izvedbi Vila Ferela i toploj poruci o prihvatanju i porodičnim vrednostima.

Čudo u 34. ulici (Miracle on 34th Street) – 1994.

Jedan od najomiljenijih filmova o verovanju u Deda Mraza i praznična čuda. Njegova toplina i poruka o nadi čine ga večnim favoritom, uz brojne nove verzije koje su sledile.

Polarni ekspres (Polar Express) – 2004.

Vizuelno impresivan animirani film koji je uz pomoć tada revolucionarne tehnologije stvorio bajkovitu atmosferu. Postao je kultan zbog poruke o veri, mašti i božićnoj čaroliji kroz dečje oči.

Božić sa Krenkovima (Christmas With The Kranks) - 2004

Bračni par odlučuje da ignoriše Božić i umesto lampica, poklona i ukrasa – odabere krstarenje. Njihova odluka izaziva pravi šok u komšiluku, a sve se preokreće kada im se ćerka neočekivano najavi za praznike. Satiričan, ali topao film koji kroz humor progovara o pritiscima tradicije, porodičnim očekivanjima i onome što praznici zaista znače.

Kako je Grinč ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas) – 2000.

Džim Keri je dao kultni pečat ovom liku iz knjige Doktora Susa, donoseći humor, emocije i fantastičan vizuelni svet. Grinč je postao simbol onih koji ponovo otkrivaju božićni duh.

Ljubav i praznici (The Holiday) – 2006.

Romantična priča s dvema snažnim ženskim protagonstkinjama, savršena za praznično vreme. Film je postao kultan zbog atmosfere, muzike i ideje o počecima koji dolaze kad im se najmanje nadamo.

Umri muški (Die Hard) – 1988.

Iako na prvi pogled akcioni film, radnja se odvija na božićnoj zabavi i kroz godine je stekao status nezvaničnog božićnog klasika. Brus Vilis kao Džon Maklejn donosi dozu adrenalina u praznični repertoar – i da, mnogi se slažu: Umri muški jeste božićni film.

