Praznici jesu za opuštanje, ali... Doktorka otkriva koliko je tačno alkohola dovoljno za mamurluk

Gotovo da ne postoji osoba koja bar jednom nije osetila neprijatne posledice preteranog uživanja u alkoholu. Glavobolja, mučnina, suva usta i iscrpljenost često pokvare jutro posle izlaska, ali mnogi se i dalje pitaju, gde je tačna granica posle koje mamurluk postaje neizbežan?

Lekarka opšte prakse dr Bhavini Šah objasnila je kako alkohol deluje na organizam i koliko pića je, u proseku, dovoljno da se sutradan probudite loše.

Kako alkohol utiče na telo

Prema rečima doktorke, već male količine alkohola imaju primetan efekat. Jedna do dve jedinice alkohola ubrzavaju rad srca, šire krvne sudove i stvaraju osećaj blage opuštenosti, zbog čega su ljudi često razgovorljiviji i društveniji.

Jedna jedinica alkohola podrazumeva oko 10 ml ili 8 grama čistog alkohola – količinu koju organizam prosečne odrasle osobe može da preradi za otprilike sat vremena. Broj jedinica zavisi od jačine i zapremine pića: na primer, velika krigla jačeg piva može sadržati oko tri jedinice, dok slabije pivo ima približno dve.

Već nakon četiri do šest jedinica alkohol počinje ozbiljnije da utiče na nervni sistem. Produžava se vreme reakcije, slabi koncentracija i pogoršava procena situacija, što često vodi impulsivnom i nepromišljenom ponašanju.

Koliko pića vodi do mamurluka?

Doktorka Šah navodi da se mamurluk najčešće javlja nakon konzumacije oko osam jedinica alkohola. To je otprilike isto kao četiri krigle slabijeg piva ili jabukovače, odnosno četiri standardne čaše vina od 175 ml.

„Posle osam jedinica, san i vid su poremećeni, a uneli ste više alkohola nego što jetra može da preradi tokom jedne noći. Upravo tada se javljaju klasični simptomi mamurluka“, objašnjava ona.

Ako se unos poveća na deset jedinica, koordinacija postaje znatno lošija, a vrlo su česti mučnina, povraćanje, dijareja, jaka dehidratacija i intenzivne glavobolje. Dugotrajno ispijanje osam ili više jedinica smatra se opijanjem kod muškaraca, dok je za žene ta granica niža – šest jedinica ili više.

Zdravstvene preporuke savetuju da odrasle osobe ne unose više od 14 jedinica alkohola nedeljno, raspoređenih tokom najmanje tri dana. Doktorka upozorava da je već nakon 12 jedinica rizik od trovanja alkoholom ozbiljno povećan.

Kako ublažiti mamurluk?

Iako ne postoji brz i čudesan način da se organizam „otrezni“, postoje metode koje mogu olakšati simptome. Alkohol se razgrađuje tempom koji telo samo određuje i taj proces ne može značajno da se ubrza.

Ipak, odlazak na spavanje pomaže organizmu da se prirodno izbori s alkoholom, dok je unos vode ključan za sprečavanje dehidratacije i ublažavanje glavobolje. Takođe, blaga hrana može pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi, a da pritom ne iritira želudac.

Jednostavano, umerenost je najbolja zaštita od mamurluka i jedini pouzdan način da jutro posle izlaska započne bez neprijatnih posledica.

Autor: Jovana Nerić