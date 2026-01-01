Najbolji praznični poklon za svaki znak: Jarčevima novčanik, Škorpijama se*si veš

Bliže se Nova 2026. godina i verovatno ste u dilemi šta da poklonite voljenoj ili nekoj drugoj dragoj osobi. Da ne biste previše lutali i gubili dragoceno vreme, mali astrološki vodič može prilično da vam skrati potragu.

Rakovi i Ribe su romantični, što ne znači da ne cene kvalitet, Bikovi su pravi kolekcionari kvalitetnih i vrednih predmeta, Vodolije vole sve što je novo i moderno... Za svaki horoskopski znak postoji savršeni poklon.

Ovan

Crvena privlači Ovnove poput magneta, jer je bliska njihovom energičnom temperamentu. Najviše će im se svideti crvena ili crna košulja, rolka ili kožna galanterija, a marame, kape, šalovi ili rukavice neka budu narandžasti ili upadljivih šarenih kombinacija.

Ovnice vole intenzivne parfeme, posebno mirise ambre ili mošusa, a za šminku birajte tople i jarke boje. Muškarcu možete pokloniti aktovku, kožni kaiš ili ručni sat.

Bik

Bikovi su poznati gurmani i obožavaoci poslastica, pa s kvalitetnom bombonjerom nikad nećete pogrešiti. Ženama za poklon preporučujemo snažan cvetni miris, a muškarcima komplet za brijanje. I jedne i druge privlači kuvanje, pa je dobar izbor i veći kuvar.

Bik će se obradovati i kravati, lepom šalu, kožnom novčaniku ili DVD-u omiljenog pevača ili benda, a ona će se oduševiti muzičkom kutijicom za nakit, svilenom maramom, kozmetičkom torbicom ili ogrlicom.

Blizanci

Razdragani Blizanci su večita deca i njih poklon treba da zabavi - što otkačenije, to bolje. Ako ste se odlučili za neku luksuzniju varijantu za nju, svideće joj se uniseks parfemi ili miris vanile. Obožavaju kozmetičke proizvode, pa je kolekcija za negu lica i tela ono što ženi Blizancu nikad nije suvišno.

Muškarca iznenadite futrolom za naočare, simpatičnom figuricom za retrovizor njegovog automobila, priveskom za ključeve, mobilnim telefonom, tabletom ili igricom.

Rak

Najlepši poklon za osećajne Rakove je ljubavni roman, ali vole i one istorijske. Buket belih ruža svakako će oduševiti pripadnicu ovoga znaka, jer je u skladu s njenom romantičnom prirodom. Kako je bela njihova boja, neka dominira i u nakitu. Ogrlica od veštačkih bisera ili nakit od srebra nijednu Račicu neće ostaviti ravnodušnom.

Muškarcima ovog znaka svideće se knjiga (posebno ako je o zdravom životu), foto-album i društvene igre, poput šaha, a od odevnih predmeta šal, kravata ili dugmad za manžetne.

Lav

Boje ovog znaka su zlatna i žuta, pa će se svaka Lavica obradovati sjaju za usne, sjajnim puderima i ruževima, kao i senkama zlatnog odsjaja. Ako joj poklanjate nakit, malo zlatno srce kao privezak oboriće je s nogu. Njihovoj snažnoj ličnosti potreban je i snažan parfem, pa birajte jače mirise, posebno one istočnjačke note.

Kako su Lavovi veliki filmofili, odličan poklon su ulaznice za bioskop ili pozorište. I još nešto, poklone upakujte u sjajni papir uz nezaobilaznu crvenu mašnu, to ih oduševljava.

Devica

Pedantne Device obradovaće se praktičnim poklonima, kao što su mobilni telefon, ručni sat, budilnik, foto-album ili rokovnik. Praktično podrazumeva i odeću, pa su kožne rukavice, trenerka ili bademantil ono što će ceniti više nego da im kupite neku markiranu stvar.

Vole mirne tonove, zemljane boje, ali i tamnoplavu i zelenu, a nikako nešto drečavo ili šareno. Kupujete li mirise, pazite da budu diskretni. Ako ste se odlučili za nakit, neka bude jednostavan, jer ne vole kič.

Vaga

I muškarac i žena rođeni u ovom znaku vole kozmetiku za negu lica ili tela. Pritom pazite da sve bude lepo upakovano, svetlucavo i raskošno. Odličan je izbor i crvena bombonjera u obliku srca, a ukrasna vaza, romantična slika zaljubljenog para ili ukrasne porcelanske figurice biće im trajna uspomena.

Muškarcu ovog znaka kupite kravatu ili elegantnu košulju, a nju iznenadite lepim čipkastim donjim vešom, kožnim rukavicama, malom umetničkom slikom ili narukvicom.

Škorpija

Škorpije nisu ljubitelji skupih poklona, ne padaju na zlato i sjaj. Kako je to najerotičniji znak u Zodijaku, seksi rublje sa zanosnom čipkom ili prozirna spavaćica oduševiće pripadnicu ovog znaka. Njihova je boja crvena (iako vole i crno), pa je crvena gladiola ili rafinirana lepota orhideje u skladu s njihovom strastvenom prirodom.

Svideće im se skupi parfemi (oni su izuzetak), ali i knjige u kojima su obrađene tehnike poput tai-čija, joge, različiti oblici vežbanja disanja i meditacije, jer ih fasciniraju istočnjačke veštine, ali vole i krimi priče i psihologiju.

Strelac

Trenerka, ranac, kompas, dvogled ili ribolovački pribor mogu vrlo prijatno da iznenade muškarca u ovom znaka. Vole odevne predmete u safari stilu i boju peska, plavu i ljubičastu. Blage toaletne vode, sportski dezodoransi ili mirisne kreme takođe su praktično rešenje za Strelce koji vole sport.Žene obožavaju nakit neobičnog oblika i materijala, pa su predimenzionirana ogrlica, nakit od tirkiza ili tigrovog oka ono što će im se jako dopasti. Njihovo astrološko cveće su ljubičice i karanfili, a oduševiće ih plava ruža.

Jarac

Praktičnim Jarčevima najbolje je pokloniti nešto što će smatrati korisnim. Na knjige su slabi i tu ne možete pogrešiti jer, šta god im poklonili, oni će to sigurno pročitati.

Muškarcima ovoga znaka svideće se ručni sat, rukavice, kožni novčanik ili kravata, a Jarčica će se oduševiti kompletom češljeva, kvalitetnim lakom za kosu, šminkom u nežnim zemljanim tonovima ili parfemom jakog mirisa, poput "šanela". Ako odaberete nakit ili bižuteriju, neka bude jednostavnog dizajna i od oniksa, njihovog astrološkog kamena.

Vodolija

Nekonvencionalne Vodolije su oličenje posebnosti, stoga im darujte nešto originalno. Muškarac Vodolija oduševiće se nekom vašom ličnom kreacijom, poklonom koji sami napravite, možda ručno izrađenom čestitkom i ljubavnom pesmom koju ste sami smislili. Ako im poklanjate kozmetički proizvod, neka i on odudara od klasike.

Odaberite proizvode koji su izrađeni prema načelima istočnjačke medicine, poput ajurvedske kozmetike. Svideće im se odeća, čaše ili šolje za kafu neobičnog i egzotičnog dizajna ili s porukama.

Ribe

Ribe će oduševiti sve što ima veze s vodom ili morem. Mala slika s morskim motivom ili zlatni privezak u obliku njihovog zodijačkog znaka sigurno ih neće ostaviti ravnodušnim. Ribine boje su plavozelena i tirkizna, pa ako poklanjate parfem ili gel za tuširanje u tirkiznoj bočici ili nađete takve ukosnice, rajf za kosu ili neseser, oduševićete ženu u ovom znaku.

Muškarca Ribu raznežiće vaša zajednička fotografija u crvenom okviru u obliku srca, a možete mu pokloniti i mali akvarijum sa zlatnom ribicom ili foto-aparat.

Autor: A.A.