Ako perete posteljinu ređe od ovoga – nije dobro!

Pranje plahti ključni je deo održavanja higijene spavaće sobe, ali mnogi to ne rade dovoljno često.

Dok spavamo, na posteljini se nakupljaju prljavština, masnoće sa tela, znoj i odumrle ćelije kože, stvarajući idealno okruženje za razvoj bakterija, gljivica i grinja koje mogu negativno uticati na zdravlje, piše Health.com.

Preporuka je jednom nedeljno

Iako ne postoji strogo naučno pravilo o učestalosti pranja, dermatolozi i stručnjaci za higijenu slažu se da je plahte najbolje prati jednom nedeljno. Ako vam se to čini prečesto, krajnji rok bi trebalo da bude svake dve nedelje.

Svaki dan sa našeg tela otpadne oko 1,5 grama odumrlih ćelija kože, a veliki deo toga završi upravo u krevetu. Time se hrane grinje – mikroskopski organizmi koji se u takvim uslovima brzo razmnožavaju i mogu pogoršati simptome alergija i astme. Osim toga, vlaga od znoja i masnoće sa kože stvara savršeno okruženje za rast bakterija i gljivica.

Posebna pažnja na jastučnice

Na jastučnicama se nakupljaju ostaci proizvoda za kosu, ulja sa lica i bakterije koje mogu izazvati akne. Ako imate osetljivu kožu ili koristite mnogo proizvoda za kosu, razmislite o menjanju jastučnica dva puta nedeljno.

Navlake za jorgane i deke ne dolaze u direktan dodir sa kožom pa ih je dovoljno prati otprilike jednom mesečno.

Kada je potrebno češće pranje?

Ako patite od alergija ili astme, nedeljno pranje plahti je obavezno.

Tokom bolesti, virusi i bakterije mogu se zadržati na posteljini danima – menjajte odmah.

Kod zaraznih kožnih infekcija (lišajevi, impetigo) – češće menjanje sprečava širenje.

Osobe koje se pojačano znoje noću – menjati svaka 2–3 dana.

Ako spavate goli, prenosi se više bakterija i tečnosti – češće pranje je preporučljivo.

Ako kućni ljubimci spavaju u krevetu – barem jednom nedeljno.

Ako koristite losione, ulja ili proizvode za kosu – češće pranje zbog naslaga u tkanini.

Rizici prljave posteljine

Grinje mogu izazvati ili pogoršati simptome alergije i astme.

Bakterije poput stafilokoka uspevaju u toplim i vlažnim uslovima i mogu izazvati infekcije kože.

Ostaci kozmetike na jastučnicama mogu začepiti pore i uzrokovati akne ili osipe.

Na neopranim plahtama može se razviti plesan Aspergillus, opasna za osobe sa oslabljenim imunitetom.

Nakupljeni znoj i masnoće uzrokuju neugodan miris i žute mrlje na posteljini.

Autor: Dalibor Stankov