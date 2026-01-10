Holesterol ne skače od slanine i jaja, nego od 2 stvari koje su smrt za jetru i samo gomilaju masnoću

Holesterol ne skače od slanine i jaja, nego od 2 stvari koje su smrt za jetru i samo gomilaju masnoću.



„Neću da jedem jaja, dobiću holesterol!“ To su čiste nebuloze, tvrdi nutricionista Predrag Nenadić.

Čuveni stručnjak Predrag Nenadić je jedan od naših najpoznatijih nutricionista koji je svoje kvalifikacije sticao na prestižnim svetskim univerzitetima. Bio predsednik Udruženja Nutricionista Jugoslavije i predsednik Društva za unapređenje ishrane. Radio i stručno se usavršavao na Univerzitetskoj klinici u Ludwigshafenu u Nemačkoj, kao dijetetičar-nutricionista, prenosi Stil.

Kao naučni radnik i publicista oglašavao se i pisao za brojne stručne časopise i izdao prestižne stručne knjige: Kako hranom da sačuvaš zdravlje (1976), 1001 način da doživiš stotu (1978), Standardi u ishrani studenata Jugoslavije (1979), D Komplex 101 (2017), Snagom volje do idealne telesne težine – lečenje gojaznosti (2018), Hrana kao lek – dijetoterapija bolesti (2019) i Jabukovo sirće-čuvar vašeg zdravlja (2019). A za njegov rad nagrađen je i brojnim nagradama.

Naime, objašnjava šta je glavni uzrok nastanka holesterola i masne jetre.

– Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane. To su ogromne zablude. Tu se pecaju mnogi. Jetra višak šećera prebacuje u masno tkivo. Holin (B4 vitamina) kojeg inače ima u slanini, u jajima i mesu, raspoređuje taj holesterol i ne dozvoljava da se zadržava u jetri, nego ga šalje u masno tikvo pa dobijemo poveći stomak, uvećanu zadnjicu i td. E kada nema dovoljno tih zdravih masti, koje smo izbacili plašeći se da ćemo dobiti holesterol, mi onda dobijemo masnu jetru – istakao je jednom prilikom za naš magazin i dodao:

– To je takozvana nealkoholna masna jetra. Ta masna jetra onda ne može da radi, ne može da čisti naše telo od toksina, ne može da vrši detoksikaciju. To ćemo primetiti tako što će nam na koži izlaziti akne, bubuljice, povećaće nam se perut, nokti se ljušte, svrbi nas telo…

Čuveni stručnjak Predrag Nenadić je jedan od naših najpoznatijih nutricionista koji je svoje kvalifikacije sticao na prestižnim svetskim univerzitetima. Bio predsednik Udruženja Nutricionista Jugoslavije i predsednik Društva za unapređenje ishrane. Radio i stručno se usavršavao na Univerzitetskoj klinici u Ludwigshafenu u Nemačkoj, kao dijetetičar-nutricionista, prenosi Stil.

Kao naučni radnik i publicista oglašavao se i pisao za brojne stručne časopise i izdao prestižne stručne knjige: Kako hranom da sačuvaš zdravlje (1976), 1001 način da doživiš stotu (1978), Standardi u ishrani studenata Jugoslavije (1979), D Komplex 101 (2017), Snagom volje do idealne telesne težine – lečenje gojaznosti (2018), Hrana kao lek – dijetoterapija bolesti (2019) i Jabukovo sirće-čuvar vašeg zdravlja (2019). A za njegov rad nagrađen je i brojnim nagradama.

Naime, objašnjava šta je glavni uzrok nastanka holesterola i masne jetre.

– Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane. To su ogromne zablude. Tu se pecaju mnogi. Jetra višak šećera prebacuje u masno tkivo. Holin (B4 vitamina) kojeg inače ima u slanini, u jajima i mesu, raspoređuje taj holesterol i ne dozvoljava da se zadržava u jetri, nego ga šalje u masno tikvo pa dobijemo poveći stomak, uvećanu zadnjicu i td. E kada nema dovoljno tih zdravih masti, koje smo izbacili plašeći se da ćemo dobiti holesterol, mi onda dobijemo masnu jetru – istakao je jednom prilikom za naš magazin i dodao:

– To je takozvana nealkoholna masna jetra. Ta masna jetra onda ne može da radi, ne može da čisti naše telo od toksina, ne može da vrši detoksikaciju. To ćemo primetiti tako što će nam na koži izlaziti akne, bubuljice, povećaće nam se perut, nokti se ljušte, svrbi nas telo…

Autor: D.Bošković